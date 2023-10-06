Оформление страницы инстаграм под ключ

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт6 заявок87 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день, интересует оформление страницы инстаграм

Хайлайтс обложки рилс посты и так далее. Цветовая гамма и лого есть.

Предложения по дизайну предлагайте что можете предложить, цены, сроки и так далее.

К сожалению я не могу подсказать вам по поводу что мне нравится. предоставить несколько или один вариантов профайлов. Сколько не видел, не могу сказать что понравилось. Не встречал.

Тематика ремонт бытовой техники.

Предлагайте пожалуйста цены и сроки.

месяц назад
guest_1700674077321
Казахстан
месяц в сервисе
Был
месяц назад