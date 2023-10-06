Оформление страницы инстаграм под ключ

Мобільний застосунок, який був розроблений спеціально для тих людей, які хочуть самостійно собі допомогти саме в ті хвилини, коли вони це найбільше потребують. У моєму додатку + в тому, що представлені різноманітні ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день, интересует оформление страницы инстаграм
Хайлайтс обложки рилс посты и так далее. Цветовая гамма и лого есть.
Предложения по дизайну предлагайте что можете предложить, цены, сроки и так далее.
К сожалению я не могу подсказать вам по поводу что мне нравится. предоставить несколько или один вариантов профайлов. Сколько не видел, не могу сказать что понравилось. Не встречал.
Тематика ремонт бытовой техники.
Предлагайте пожалуйста цены и сроки.
- Похожие заказы
- $350Дизайн мобильных приложений2 заявкиЗакрытмесяц назад
Подробная информация о тематике промотав будет направлена дополнительно после получения отклика на проектДизайн мобильных приложений2 заявкиЗакрыт13 дней назад
Программа для сканирования QR кодов через сканер. QR код берется с чат бота, данные хранятся в гугл таблице, ФИО, номер, компания, должность. Программа будет сравнивать данные и проверять оплату в гугл таблицу и распечатывать ...Дизайн мобильных приложений8 заявокЗакрыт17 дней назад
- $5
Требуется человек для проверки приложения на андроид. Робота 5 минут. Только РоссияДизайн мобильных приложений4 заявкиЗакрыт2 месяца назад
Дизайн приложение, оформить)Дизайн мобильных приложений23 заявкиЗакрытмесяц назад
- $110
Уважаемые дизайнеры! Ниже отправляем вам техническое задание на разработку дизайна мобильного приложения, Главный экран необходимо предоставить до завтрашнего утра. Техническое задание для разработки мобильного приложения Общая информация Название проекта: Мобильное приложение ...Дизайн мобильных приложений22 заявкиЗакрытмесяц назад
Мы ищем опытного дизайнера UI/UX для разработки логики и дизайна мобильного приложения на тему "Конкурсы красоты". Требования: Опыт в UI/UX дизайне для мобильных приложений. Творческий подход к дизайну. Навыки и знания оптимизации интерфейса ...Дизайн мобильных приложений13 заявокЗакрыт3 месяца назад
Добрый день . Необходимо сделать меню на три экрана для телевизора , чтобы при этом можно было быстро и легко отредактировать. Пример того, что есть высылаю сейчас , необходимо сделать тоже самое , но интереснее ...Дизайн мобильных приложенийнет заявокЗакрыт2 месяца назад