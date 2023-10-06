Оформление страницы инстаграм под ключ

Добрый день, интересует оформление страницы инстаграм

Хайлайтс обложки рилс посты и так далее. Цветовая гамма и лого есть.

Предложения по дизайну предлагайте что можете предложить, цены, сроки и так далее.

К сожалению я не могу подсказать вам по поводу что мне нравится. предоставить несколько или один вариантов профайлов. Сколько не видел, не могу сказать что понравилось. Не встречал.

Тематика ремонт бытовой техники.

Предлагайте пожалуйста цены и сроки.