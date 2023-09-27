Разработка программы десктоп для виндоус.

Дизайн мобильных приложенийЗакрыт8 заявок43 просмотра
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Программа для сканирования QR кодов через сканер. QR код берется с чат бота, данные хранятся в гугл таблице, ФИО, номер, компания, должность. Программа будет сравнивать данные и проверять оплату в гугл таблицу и распечатывать картинку по заданному макету через принтер этикеток. Есть готовые макеты этикеток. Программа будет десктоп для виндоус.

2 месяца назад
guest_16079330185191
Казахстан
3 года в сервисе
Была
2 месяца назад