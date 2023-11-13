Требуется сделать: Редизайн онбординга приложения; Редизайн пэйвола; Редизайн основного интерфейса; Визуалы для элементов дизайна (подбор, обработка фото). Цель: Сделать редизайн интерфейса приложения, который будет отличаться от оригинального ...
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Коллени, Добрый день!
Требуется реализовать дизайн мобильного приложения по спортивной статистике.
Приложения состоит из 9 экранов для мобильных устройств.
Есть приблизительный прототип в Фигме и примеры.
Желательно приступить в ближайшие сроки.
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