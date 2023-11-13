Дизайн мобильного приложения

Дизайн мобильных приложенийЗавершен25 заявок46 просмотров
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Коллени, Добрый день!

Требуется реализовать дизайн мобильного приложения по спортивной статистике.

Приложения состоит из 9 экранов для мобильных устройств.

Есть приблизительный прототип в Фигме и примеры.

Желательно приступить в ближайшие сроки.

Дизайн мобильного приложения
3 месяца назад
afle
34 годаИзраиль
15 лет в сервисе
Был
23 дня назад
Выбранный исполнитель
SergeyMalyshev
Сергей 
34 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
6 часов назад
3 месяца назад
$90
10 дней
Мегаприятный специалист! Все хорошо сделал!
Люблю заказчиков, которые и сами не спешат, и тебя не торопят. Спасибо!