Доработка макета в FIGMA

Дизайн мобильных приложенийЗакрытнет заявокнет просмотров
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Нужна помощь профессионала, который с Figma на "ты". Существует версия мою приложения для телефона, планшета (горизонт + вертикальная ориентации). Эти макеты нужно просмотреть, выровнять, подправить и подготовить к передаче к программистам. Все детали в личку

Figma
4 месяца назад
guest_1692367828292
Украина
4 месяца в сервисе
Была
24 дня назад