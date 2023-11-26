Нужна помощь профессионала, который с Figma на "ты". Существует версия мою приложения для телефона, планшета (горизонт + вертикальная ориентации). Эти макеты нужно просмотреть, выровнять, подправить и подготовить к передаче к программистам. Все детали в ...
Дизайнер для приложения по медитации на iOS и Android
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется дизайнер для разработки дизайна мобильного приложения для iOS и Android + 3 скриншота для загрузки приложения в AppStore и Play Market + иконки приложения. Ориентировочно 7-9 экранов.
Общее описание приложения: приложение предназначено для прослушивания медитаций и аутотренингов. Есть как бесплатные, так и платные материалы – основной заработок планируется делать на подписочной модели.
Требование к дизайнеру:
- опыт не менее 2 лет
- от 6-10 работ в портфолио
- пунктуальность, работа в озвученные сроки (очень важно)
- умение и готовность коммуницировать с заказчиком по аудио
Техническое задание прикрепил файлом.
При ответе сразу напишите вилку по стоимости от и до за 7-9 экранов, от чего она зависит, а также приложите портфолио.
Первые наработки по дизайну нужно будет подготовить в пятницу-субботу. По срокам выполнения - до 13 сентября.
- Похожие заказы
- Дизайн мобильных приложенийнет заявокЗакрыт3 месяца назад
Нужен адаптивный дизайн сайта, основанный на текущем дизайне сайта (new.aidas.us). Задача - используя готовый дизайн как базовый сделать адаптивную версию сайта (web, не мобильное приложение). Адаптив должен иметь резиновую структуру и ...Дизайн мобильных приложений1 исполнительЗавершен4 месяца назад
- $500
Есть определенные идеи для приложений, нужно нарисовать качественные прототипы этих приложений, ключевые страницы, так чтоб это выглядело как рабочий продукт. Нужно это для презентаций инвесторам как уже частично готовое рабочее приложение. Не нужно что-то ...Дизайн мобильных приложенийнет заявокЗакрыт3 месяца назад
- $35
1 Тема 1. Собрать информацию Дизайн - проект логотипа.- Дизайн - проект билбордов.- Дизайн — проект рекламного буклета.- Дизайн - проект листовых рекламных носителей Тема 2. Подготовительный этап — выполнить поисковое эскизирование- Дизайн- ...Дизайн мобильных приложенийнет заявокЗакрыт3 месяца назад
- $800
ищем талантливого и опытного дизайнера для создания уникального и современного дизайна мобильного приложения, аналогичного приложению "Lapse - A Forgotten Future" на платформе Android (ссылка на приложение: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cornago.stefano.lapse&hl=en_US).Описание проекта:1. Визуалы для магазинов приложений:Разработка скриншотов и изображений ...Дизайн мобильных приложений2 заявкиЗакрыт4 месяца назад
- $130
Є перелік нових функцій та оновлень, які б замовник хотів внести в свій проект-стартап. Потрібно відкрити наявний макет і запропонувати зміни в UI/UX, які закриють наші потреби.Дизайн мобильных приложений1 исполнительЗавершен6 месяцев назад
- $130
Потрібна допомога із оновленням Figma дизайну для туристичного проекту. Список завдань надається.Дизайн мобильных приложений2 заявкиЗакрыт6 месяцев назад
- $75
Структура главной страницы мобильного приложения: Картинка-фон и на ней виджет со временем более подробная информация в прикрепленном брифеДизайн мобильных приложений10 заявокЗакрыт5 месяцев назад
- $74
Структура главной страницы мобильного приложения: Картинка-фон и на ней виджет со временем более подробная информация в прикрепленном брифеДизайн мобильных приложений1 заявкаЗакрыт6 месяцев назад