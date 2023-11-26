Дизайнер для приложения по медитации на iOS и Android

Требуется дизайнер для разработки дизайна мобильного приложения для iOS и Android + 3 скриншота для загрузки приложения в AppStore и Play Market + иконки приложения. Ориентировочно 7-9 экранов.

Общее описание приложения: приложение предназначено для прослушивания медитаций и аутотренингов. Есть как бесплатные, так и платные материалы – основной заработок планируется делать на подписочной модели.

Требование к дизайнеру:

- опыт не менее 2 лет

- от 6-10 работ в портфолио

- пунктуальность, работа в озвученные сроки (очень важно)

- умение и готовность коммуницировать с заказчиком по аудио

Техническое задание прикрепил файлом.

При ответе сразу напишите вилку по стоимости от и до за 7-9 экранов, от чего она зависит, а также приложите портфолио.

Первые наработки по дизайну нужно будет подготовить в пятницу-субботу. По срокам выполнения - до 13 сентября.