Дизайн 1 страницы планшетной версии

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен4 заявки45 просмотров

Необходимо доработать дизайн 1 страницы мобильного приложения для планшетов.

Страница - справочника.
Сделать в цветовой гамме и стилистике утвержденного дизайна уже. ( Покажу)

Структура : В виде таблицы :
Имя или Название компании
Адрес
Телефон
Бин
Емейл

+ филтр сортировки.

Завершить сегодня.
Исполнителя выберу в течение двух часов.
Опыт и портфолио обязательно.

Работать необходимо до полного утверждения, задача простая.

Адаптивный дизайнДизайн мобильных приложений
9 дней назад
awstudio
Максим 
42 года
18 лет в сервисе
Был
2 часа назад

Выбранный исполнитель

KatePetetska
26 лет
3 года в сервисе
Была
5 часов назад
9 дней назад
$10
1 день
Escrow
Супер позитивная и профессиональная дизайнер. Оперативно , быстро и качественно всегда ! Буду обращаться всегда.

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