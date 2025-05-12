Необходимо доработать дизайн 1 страницы мобильного приложения для планшетов.



Страница - справочника.

Сделать в цветовой гамме и стилистике утвержденного дизайна уже. ( Покажу)



Структура : В виде таблицы :

Имя или Название компании

Адрес

Телефон

Бин

Емейл



+ филтр сортировки.



Завершить сегодня.

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Работать необходимо до полного утверждения, задача простая.