Улучшить дизайн-макет

$180
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Открыт15 заявок68 просмотров

Задача: доработать существующий дизайн-макет. А именно:

  1. усилить контраст блоков на странице. (для этого придется большую часть переделать)

  2. уменьшить размер всех элементов на странице (чтобы отображалось больше данных)

  3. добавить новый функционал и стилизовать его.

*логотип переделать (если умеете или используя AI-инструменты). Готовы к полной смене дизайна сохранив контентные блоки.

Тех.задание https://docs.google.com/document/d/1bhj5N5nDtA36SX1XnBtbpUL9U6gnmv-XHRJnnDnI8us/edit?usp=sharing

Ищу специалиста на длительное сотрудничество, нужно погружаться в проект.
При успешном выполнении в виде отдельной задачи передам остальные страницы. (это по сути тест)

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