Ищем дизайнера для разработки продающего лендинга под Taplink. Необходим опыт работы в Фигме. Ожидается создание привлекательного и эффективного дизайна для увеличения конверсии.
Улучшить дизайн-макет
Задача: доработать существующий дизайн-макет. А именно:
усилить контраст блоков на странице. (для этого придется большую часть переделать)
уменьшить размер всех элементов на странице (чтобы отображалось больше данных)
добавить новый функционал и стилизовать его.
*логотип переделать (если умеете или используя AI-инструменты). Готовы к полной смене дизайна сохранив контентные блоки.
Тех.задание https://docs.google.com/document/d/1bhj5N5nDtA36SX1XnBtbpUL9U6gnmv-XHRJnnDnI8us/edit?usp=sharing
Ищу специалиста на длительное сотрудничество, нужно погружаться в проект.
При успешном выполнении в виде отдельной задачи передам остальные страницы. (это по сути тест)
Заявки фрилансеров
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