Задача: доработать существующий дизайн-макет. А именно:

усилить контраст блоков на странице. (для этого придется большую часть переделать) уменьшить размер всех элементов на странице (чтобы отображалось больше данных) добавить новый функционал и стилизовать его.

*логотип переделать (если умеете или используя AI-инструменты). Готовы к полной смене дизайна сохранив контентные блоки.



Тех.задание https://docs.google.com/document/d/1bhj5N5nDtA36SX1XnBtbpUL9U6gnmv-XHRJnnDnI8us/edit?usp=sharing

Ищу специалиста на длительное сотрудничество, нужно погружаться в проект.

При успешном выполнении в виде отдельной задачи передам остальные страницы. (это по сути тест)