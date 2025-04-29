Дизайн страницы во Framer

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен2 заявки12 просмотров

Ищу дизайнера, который сможет сделать страницу во Фреймере с адаптивами - есть растровая картинка, которую нужно перенести во фреймер, и пару блоков задизайненных в Фигме.

Есть шрифт и цвета - остальное нужно будет отрисовать по референсу.

Важно, чтобы у вас был опыт работы во фреймере - пожалуйста, пришлите свои работы в отклике.

FigmaUI/UXАдаптивный дизайнДизайн лендинговДизайн сайтов
16 дней назад
guest_1745684564877
16 дней в сервисе
Была
13 дней назад
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Выбранный исполнитель

edvardovskiy
Эдвард 
23 года
5 лет в сервисе
Был
4 часа назад
16 дней назад
$100
4 дня
Спасибо, очень быстрая работа с вниманием к деталям👍
Спасибо большое за работу!

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