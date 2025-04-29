Дизайн страницы во Framer

Ищу дизайнера, который сможет сделать страницу во Фреймере с адаптивами - есть растровая картинка, которую нужно перенести во фреймер, и пару блоков задизайненных в Фигме.

Есть шрифт и цвета - остальное нужно будет отрисовать по референсу.

Важно, чтобы у вас был опыт работы во фреймере - пожалуйста, пришлите свои работы в отклике.