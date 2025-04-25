Компетентный дизайнер для создания Advertorials

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Завершен2 заявки14 просмотров

Компетентный дизайнер для создания Advertorials

FigmaUI/UXАдаптивный дизайнДизайн лендинговДизайн сайтов
17 дней назад
arbitrash
Дмитрий 
31 год
8 лет в сервисе
Был
17 дней назад

Выбранный исполнитель

edvardovskiy
Эдвард 
23 года
5 лет в сервисе
Был
4 часа назад
17 дней назад
$65
1 день
Escrow
Эдвард профессионал, очень честный и открытый, с ним приятно работать. Цена хорошая! Рекомендую.
Большое спасибо за работу, постоянная коммуникация, чёткая задача. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Світлана
 
22 года
2 года в сервисе
Была
2 часа назад
17 дней назад
edvardovskiy
Эдвард 
23 года
5 лет в сервисе
Был
4 часа назад
17 дней назад
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