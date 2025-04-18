Требуется разработать современный дизайн для сайта https://ukraina.net.ua/, который является каталогом сайтов Украины. Необходимо обновить главную страницу, добавив основные категории с графическим оформлением и интерактивными подкатегориями. Ожидается креативный подход и свежие идеи от дизайнера.
Дизайн и верстка сайта по прототипу
Ищу дизайнера для создания дизайна и верстки сайта по прототипу. Сайт для компании США, поэтому текст будет на английском. Кому интересно, пишите в лс и присылайте свои работы.
Заявки фрилансеров
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