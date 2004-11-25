Вёрстка сайтов

Привет!

Меня зовут Роман, и я являюсь профессиональным веб-разработчиком. Я имею многолетний опыт работы с различными компаниями и клиентами по всему миру.

Обо мне:

Мой профиль опытного фрилансера сфокусирован на разработке и вёрстке сайтов, а также на решении задач по программированию. Я имею огромный опыт работы с разными заказчиками и компаниями, что позволяет мне быстро и качественно выполнять заказы. Мои цены адекватны, а качество работы всегда на высоте. Если у вас есть какие-либо вопросы, не стесняйтесь связаться со мной. Я всегда готов помочь вам с вашими проектами и ответить на все ваши вопросы.

Мои навыки:

HTML5, CSS3, Jquery, JS

Препроцессоры Scss, Sass, Less

Bootstrap

Flexbox/Grid

Методология БЭМ

Сборщик Gulp

Git

Моя методика работы:

Понимание требований клиента и обсуждение деталей проекта.

Разработка плана работы и согласование с клиентом.

Постоянное общение с клиентом на протяжении всего проекта.

Качественное выполнение работы в срок.

Тестирование и отладка продукта перед сдачей заказа.

Обучение клиента, если требуется.

Контакты:

Telegram: https://t.me/josews

WhatsApp: +7 902 630-51-89

Viber: +7 902 630-51-89

Всегда на связи!