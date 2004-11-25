Josews

Роман Josews

 
19 летРоссия/Соликамск
4 года на фриланс-бирже
Был
месяц назад
Вёрстка сайтов

Привет!

Меня зовут Роман, и я являюсь профессиональным веб-разработчиком. Я имею многолетний опыт работы с различными компаниями и клиентами по всему миру.

Обо мне:

Мой профиль опытного фрилансера сфокусирован на разработке и вёрстке сайтов, а также на решении задач по программированию. Я имею огромный опыт работы с разными заказчиками и компаниями, что позволяет мне быстро и качественно выполнять заказы. Мои цены адекватны, а качество работы всегда на высоте. Если у вас есть какие-либо вопросы, не стесняйтесь связаться со мной. Я всегда готов помочь вам с вашими проектами и ответить на все ваши вопросы.

Мои навыки:

  • HTML5, CSS3, Jquery, JS

  • Препроцессоры Scss, Sass, Less

  • Bootstrap

  • Flexbox/Grid

  • Методология БЭМ

  • Сборщик Gulp

  • Git

Моя методика работы:

  • Понимание требований клиента и обсуждение деталей проекта.

  • Разработка плана работы и согласование с клиентом.

  • Постоянное общение с клиентом на протяжении всего проекта.

  • Качественное выполнение работы в срок.

  • Тестирование и отладка продукта перед сдачей заказа.

  • Обучение клиента, если требуется.

Контакты:

Всегда на связи!

JavascriptHTMLBootstrapjQuerySCSSSASSGulpGit
5 из 5
по оценкам заказчиков
100%
заказчиков рекомендуют
$50
средняя цена заказа
13%
заявок принято заказчиками
2
постоянных заказчиков
2
безопасных платежей
Портфолио
Отзывы заказчиков
alfateam_kz
Александр 
45 летКазахстан
год в сервисе
Был
9 часов назад
$100
10 баллов
9 месяцев назад
Верстка по макету
Сделал работу хорошо
Все было хорошо
Ответный отзыв
R0LeXx
33 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 дня назад
$25
10 баллов
9 месяцев назад
Удалить 1017 файлов через FTP на хостинге
Отличный исполнитель. Всем рекомендую. Всё выполнил оперативно и качественно, всегда был на связи!
Роман всегда был на связи, проблем с оплатой не было. Спасибо за работу)
Ответный отзыв
guest_16557481483321
Казахстан
2 года в сервисе
Был
25 дней назад
$20
9 баллов
10 месяцев назад
Переверстать шаблон по макету
Спасибо за выполненную часть работы
Все было отлично
Ответный отзыв
pro100game
Дмитрий 
41 годУкраина
17 лет в сервисе
Был
15 дней назад
$26
10 баллов
10 месяцев назад
Сверстать дизайн
Отлично справился с заказом.!!! РАБОТОЙ доволен! принята верстка сразу без правок! Спасибо Роман!
Спасибо большое за сотрудничество) Очень приятно) Все вовремя, понятно и вежливо)
Ответный отзыв
awstudio
Максим 
40 летКазахстан
16 лет в сервисе
Был
2 дня назад
$70
10 баллов
10 месяцев назад
Верстка макетов
Роман отлично справился с задачей! Все работает как положено. Адаптив отличный! Мои рекомендации!
Максим отличный заказчик, был всегда на связи и отвечал на все мои вопросы. С оплатой проблем не было. Рекомендую!
Ответный отзыв
HTML-верстка
12 отзывов
$10/час
от $50от 1 дня
нет рейтинга