Отзывчивая и удобная верстка сайтов любой сложности. HTML5, CSS3, Flexbox, БЭМ, JavaScript.
Заказывая сайт у меня вы получите:
Отзывчивую верстку. Сайты выглядят отлично на любых устройствах.
Кроссбраузерность сайта. Сайт красиво запуститься в любом браузере.
Быстрое выполнение заказа. Никто не хочет тратить свое время в пустую.
Обо мне:
Привет, меня зовут Шавкат. Я долгий период времени изучал верстку сайтов и веб-программирование, чтобы теперь предоставить свои услуги как фрилансер. Всегда довожу дело до конца и в указанные сроки. На высоком уровне знаю HTML5, CSS3 и JavaScript.
Связаться со мной:
Почти всегда в сети.
Email - [email protected]
Telegram - https://t.me/FrilansProo
Примерные цены за услуги:
Лендинг - от 40$ (в зависимости от количества блоков)
Одна страница - от 10$ (зависит от размера)
Дополнительные правки - Бесплатно
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!