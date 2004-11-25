Верстка макетов! Услуги фриланса!

Отзывчивая и удобная верстка сайтов любой сложности. HTML5, CSS3, Flexbox, БЭМ, JavaScript.

Заказывая сайт у меня вы получите:

Отзывчивую верстку. Сайты выглядят отлично на любых устройствах.

Кроссбраузерность сайта. Сайт красиво запуститься в любом браузере.

Быстрое выполнение заказа. Никто не хочет тратить свое время в пустую.

Обо мне:

Привет, меня зовут Шавкат. Я долгий период времени изучал верстку сайтов и веб-программирование, чтобы теперь предоставить свои услуги как фрилансер. Всегда довожу дело до конца и в указанные сроки. На высоком уровне знаю HTML5, CSS3 и JavaScript.

Связаться со мной:

Почти всегда в сети.

Email - [email protected]

Telegram - https://t.me/FrilansProo

Примерные цены за услуги:

Лендинг - от 40$ (в зависимости от количества блоков)

Одна страница - от 10$ (зависит от размера)

Дополнительные правки - Бесплатно