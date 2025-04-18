Создать дизайн сайта

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Открыт32 заявки70 просмотров

Требуется разработать сайт для стоматологии, либо лендинг, либо многостраничный сайт, обговаривается. Прототипа нет, нужно сделать с нуля под ключ. Предлагайте цену и сроки.


FigmaДизайн лендинговДизайн сайтов
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Алексей
 
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Георгий
 
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9 дней назад
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Эдвард
 
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Лучший веб-дизайнер апреля
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Дизайн сайтов
Евгений
 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
6 часов назад
27 отзывов
15 дней назад
Евгений
 
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10 часов назад
17 отзывов
15 дней назад
Артём
 
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168 отзывов
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