Требуется дизайнер для разработки лендинга на платформе Tilda. Необходимо хорошее чувство стиля, понимание UX и навыки работы с Zero Block. Тематика проекта разнообразная. Портфолио обязательно, оплата обсуждается.
Дизайнер для работы с зеро блоками и верстки сайта
Ищу дизайнера, который специализируется на работе с зеро блоками и способен выполнять все этапы разработки, включая верстку сайта. Важна квалификация и опыт в данной области.
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