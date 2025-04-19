Дизайн лендинга на Tilda

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Нужен дизайнер для создания лендинга на платформе Tilda. Важно наличие хорошего чувства стиля, понимания UX и умения работать с Zero Block. Тематика может быть разной. Оплата обсуждается. Портфолио обязательно.

TildaUI/UXДизайн лендингов
18 дней назад
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