Дизайн и верстка для лендинга

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Завершен2 заявки14 просмотров

Необходимо реализовать дизайн и верстку для лендинга по моему ТЗ.

Адаптивная версткаАдаптивный дизайнВерстка лендинговДизайн лендинговДизайн сайтов
17 дней назад
arbitrash
Дмитрий 
31 год
8 лет в сервисе
Был
17 дней назад

Выбранный исполнитель

arykovalex
42 года
3 года в сервисе
Был
2 часа назад
17 дней назад
$40
1 день
Алексей с командой выполняет задачу на высшем уровне. Доволен.
Очередная задача была поставлена чётко, все материалы были предоставлены сразу. Все пожелания и правки были учтены. Моментальная оплата, никаких проблем, всё красиво и быстро!

Заявки фрилансеров

Наталья
 
36 лет
18 дней в сервисе
Была
5 дней назад
17 дней назад
arykovalex
42 года
3 года в сервисе
Был
2 часа назад
17 дней назад
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