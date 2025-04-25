Необходимо собрать дизайн поп-ап виджета на Tailwind по готовым макетам из Figma. Дизайн включает 10 экранов с различиями для мобильной и десктопной версий. JS не требуется, важен качественный responsive design. Ссылки на макеты предоставлены исполнителю. Опыт работы с Tailwind обязателен.
Дизайн лендинга
Нужен красивый благородный дизайн лендинга + дизайн упаковки по продаже шафрана (самая дорогая специя в мире). В портфолио нужны примеры красивых продающий одностраничников.
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