Дизайн сайтов.
Люблю свою профессию и отношусь ответственно к каждому проекту. Работаю до момента, когда вы будете полностью удовлетворены результатом. Сделаю качественно и быстро. Обращайтесь.
Буду рада сотрудничеству!
С уважением, Ольга!
https://www.behance.net/Lelik_V
Портфолио
- UX UI Dashboard Builder1 просмотр
- Website Saas UX UI Web Designнет просмотров
- Psychological center UI UX design Психологичекий центрнет просмотров
- Web design News Italy website Ux Ui designнет просмотров
- Web design for e-commerceнет просмотров
- Web Design for Yoga and Meditation Siteнет просмотров
- Design for GPS Fleet Management Company85 просмотров
- Flosum85 просмотров
- Дизайн сайта шатров startent.ru203 просмотра
- QUICK FIT200 просмотров
Отзывы заказчиков
$25
10 баллов
8 лет назад
Отличный дизайнер, приятно было работать!
Ответный отзыв
Спасибо за сотрудничество! Четкая задача, и приятно работать! Оплата своевременно, рекомендую однозначно!
$60
10 баллов
13 лет назад
Хороший дизайнер, толковый исполнитель, интересный человек... Рекомендую)
Ответный отзыв
Спасибо за интересное задание и приятное общение! Была рада помочь :)
$50
10 баллов
14 лет назад
Нашли взаимопонимание. Все вопросы и нюансы решаются быстро, качественно и красиво. Терпеливый исполнитель, было внесено много изменений в первоначальный план, постаралась исполнить всё по максимуму. Сотрудничеством доволен.
Ответный отзыв
Очень хороший честный и адекватный заказчик. Знает чего хочет, подробное задание плюс приятное общение. Спасибо, рада была с Вами работать.
Дизайн сайтов
3 отзыва
от $100
от 4 дней
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