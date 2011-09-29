Lelik_V

Ольга Васюкевич Lelik_V

 
34 года
14 лет на фриланс-бирже
Была
6 часов назад
Дизайн сайтов.

Люблю свою профессию и отношусь ответственно к каждому проекту. Работаю до момента, когда вы будете полностью удовлетворены результатом. Сделаю качественно и быстро. Обращайтесь. 

Буду рада сотрудничеству! 

С уважением, Ольга!

https://www.behance.net/Lelik_V

https://dribbble.com/Lelik_V

https://www.fl.ru/users/lelik_v/portfolio/

Портфолио

Отзывы заказчиков

archerl
40 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
$25
10 баллов
8 лет назад
Дизайн сайта шатров
Отличный дизайнер, приятно было работать!
Спасибо за сотрудничество! Четкая задача, и приятно работать! Оплата своевременно, рекомендую однозначно!
Ответный отзыв
Klim_SKS
49 лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
$60
10 баллов
13 лет назад
Дизайн сайта и логотип
Хороший дизайнер, толковый исполнитель, интересный человек... Рекомендую)
Спасибо за интересное задание и приятное общение! Была рада помочь :)
Ответный отзыв
SeasonID
44 года
14 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
$50
10 баллов
14 лет назад
Дизайн сайта консалтинговой компании
Нашли взаимопонимание. Все вопросы и нюансы решаются быстро, качественно и красиво. Терпеливый исполнитель, было внесено много изменений в первоначальный план, постаралась исполнить всё по максимуму. Сотрудничеством доволен.
Очень хороший честный и адекватный заказчик. Знает чего хочет, подробное задание плюс приятное общение. Спасибо, рада была с Вами работать.
Ответный отзыв
Дизайн сайтов
3 отзыва
от $100
от 4 дней
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