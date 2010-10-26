Нужен дизайн сайта и логотип (название домена energoplaneta.com.ua). Можно наподобие http://rozetka.com.ua/ Тематика сайта http://220volt.dp.ua/ ТЗ после просмотра портфолио
- $100Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен12 лет назад
Требуется написание уникальных статей оптимизированных под ключевые слова для этого сайта http://220volt.dp.ua/. Количество - 20 штук. Тема - стабилизаторы напряжения, генераторы, источники бесперебойного питанияКопирайтинг22 заявкиЗакрыт12 лет назад
Нужно перенести сайт (на движке SHOPCMS) с базой данных на другой хостинг.Хостинг13 заявокЗакрыт12 лет назад
Предложите дизайн (с последующей привязкой к движку) этого сайта - http://sks.dp.ua/ Рисовалось 3 года назад и сейчас хочется, чтобы выглядело посовременнее). Важно, чтобы какие-то общие черты остались, то есть, чтобы сайт был "узнаваем"Дизайн сайтов18 заявокЗакрыт12 лет назад
- $100
Предложите современный дизайн сайта компьютерной фирмы, плюс привязка к движку SHOPCMS. Адрес нашего ресурса http://sks.dp.ua/Дизайн сайтов8 заявокЗакрыт13 лет назад
Отзывы фрилансеров
$60
10 баллов
12 лет назад
Спасибо за интересное задание и приятное общение! Была рада помочь :)
Ответный отзыв
Хороший дизайнер, толковый исполнитель, интересный человек... Рекомендую)