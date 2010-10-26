Klim_SKS

Сергей Клименко Klim_SKS

 
47 летУкраина/Днепр
13 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Статьи

    Требуется написание уникальных статей оптимизированных под ключевые слова для этого сайта http://220volt.dp.ua/. Количество - 20 штук. Тема - стабилизаторы напряжения, генераторы, источники бесперебойного питания

    Копирайтинг22 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Редизайн

    Предложите дизайн (с последующей привязкой к движку) этого сайта - http://sks.dp.ua/ Рисовалось 3 года назад и сейчас хочется, чтобы выглядело посовременнее). Важно, чтобы какие-то общие черты остались, то есть, чтобы сайт был "узнаваем"

    Дизайн сайтов18 заявок
    Закрыт
    12 лет назад
Отзывы фрилансеров
Lelik_V
32 годаКазахстан
13 лет в сервисе
Была
месяц назад
$60
10 баллов
12 лет назад
Дизайн сайта и логотип
Спасибо за интересное задание и приятное общение! Была рада помочь :)
Хороший дизайнер, толковый исполнитель, интересный человек... Рекомендую)
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