Предложите дизайн (с последующей привязкой к движку) этого сайта - http://sks.dp.ua/ Рисовалось 3 года назад и сейчас хочется, чтобы выглядело посовременнее). Важно, чтобы какие-то общие черты остались, то есть, чтобы сайт был "узнаваем"