Статьи

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт22 заявки331 просмотр

Требуется написание уникальных статей оптимизированных под ключевые слова для этого сайта http://220volt.dp.ua/. Количество - 20 штук. Тема - стабилизаторы напряжения, генераторы, источники бесперебойного питания

Написание статей
14 лет назад
Klim_SKS
49 лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Нужны статьи-описания игр

    Даю названия игр (автоматы), ключи и схему, по которой писать статьи-описания. 1 у.е./1000 зпб. Каждое описание по 3000 зпб. Прошу откликаться тех, кто хоть немного знаком с темой казино и игровых автоматов. ТЗ вышлю исполнителю ...

    Копирайтингнет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • 18 листов технической методички

    Нужно набрать в doc 18 листов технической методички: - формулы в редакторе формул - графики и рисунки - подчищенными сканами С заданием можно ознакомиться по ссылке: ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Нужен рерайт новостей и статей

    Новости на тематику "общество", исходники укажу. Задания будут выдаваться поэтапно. Весь объем задания - не менее 100к знаков. Обязательным условием является уникальность рерайта по Advrego Plagiatus и eTXT Антиплагиат 98-100% Победителя буду выбирать исходя ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Нужен текст

    Нужен текст примерно 4500 - 5000 зн. Копирайтинг/Рерайтинг - главное, чтобы на выходе текст был уникальным. Тема - семья.Пример предоставлю. Ваше предложение по стоимости и сроки.

    Копирайтинг35 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Статья о товарах

    $50

    Привет!Необходимо сделать грамотную статью о товарах для главной страницы сайта тема Gevey + в статью необходимо включить ключевые слова. Срок 3 дня. Примерный объем 7000 символов с пробелами.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Написать ТЗ на разработку веб-сайта

    $25

    Здравствуйте,необходимо написать техническое задание на разработку веб сайта. От Вас требуется изучить сайт: http://www.apartmentsramblas.com Как с точки видения зарегестрированного пользователя,так и с точки зрения администратора сайта исходя из логики! И описать ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Наполнение для нового сайта

    $100

    У сайта есть 7 разделов В каждый надо по 4 статьи рерайта на 2 т зн, ищите сами, тема одна из самых популярных строю свой дом , загородный дом и тд, так что информации ...

    Копирайтинг18 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Рерайт новостей на тему клубной жизни

    $100

    Необходим ответственный человек, для ежедневного редактирования добавления новостей на сайт посвященный , клубной жизни, диджеингу и электронной музыке. Новости собираются с нескольких сайтов и редактируются и дополняются до уникальности минимум в 90% ...

    Копирайтинг17 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Тексты на сайт по продаже БАД

    Требуется написать несколько статей на сайт интернет-магазина, продающего БАДы. Статьи медицинской направленности по темам женского здоровья, детского здоровья, гипертонии, снижения веса и др. В будующем планируется регулярное обращение с целью написания материала. Хочется посмотреть предыдущие ...

    Копирайтинг21 заявка
    Закрыт
    14 лет назад