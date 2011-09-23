Необходим ответственный человек, для ежедневного редактирования добавления новостей на сайт посвященный , клубной жизни, диджеингу и электронной музыке. Новости собираются с нескольких сайтов и редактируются и дополняются до уникальности минимум в 90% ...
Наполнение для нового сайта
У сайта есть 7 разделов
В каждый надо по 4 статьи рерайта на 2 т зн, ищите сами, тема одна из самых популярных строю свой дом , загородный дом и тд, так что информации для рерайта много. В каждой статье 1-2 фото.Детали выбраному
Всего выходит 56 т зн, без пр.
Готов заплатить 60 долл. От вас грамотное написание, качественный рерайт интересного материала. Дальше постоянное сотрудничество.
Заявки фрилансеров
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