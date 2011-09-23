Наполнение для нового сайта

У сайта есть 7 разделов

В каждый надо по 4 статьи рерайта на 2 т зн, ищите сами, тема одна из самых популярных строю свой дом , загородный дом и тд, так что информации для рерайта много. В каждой статье 1-2 фото.Детали выбраному

Всего выходит 56 т зн, без пр.

Готов заплатить 60 долл. От вас грамотное написание, качественный рерайт интересного материала. Дальше постоянное сотрудничество.