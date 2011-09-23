Написать статью

Здравствуйте. Хотел бы предложить работу на рерайт статей. Каждая статья до 6000 символов. За 1000 символов плачу 30р. т.е. за одну статью выходит до 180 рублей. Оплата как я считаю за ...
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