Требуется создать 14-18 SEO текстов

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Завершен10 заявок339 просмотров

Нужно создать тексты для продвижения товаров для сайта (интернет-магазин) на тему мыловарение - компоненты для мыловарения

14 лет назад
natalimova
Наталья 
52 года
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Выбранный исполнитель

Nity
36 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад
$60
4 дня
Ответственный исполнитель! Все качественно! Работой очень довольна. Спасибо. Рекомендую!
Очень продуктивное сотрудничество с отличным заказчиком, да еще по любимой теме:) Своевременная оплата, только хорошие впечатления - великолепный заказчик, рекомендую! Спасибо за сотрудничество:)

Заявки фрилансеров

Nity
36 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад