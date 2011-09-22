Наполнять сайт контентом, статьями, новостями

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт10 заявок397 просмотров

Требуется человек, который умеет и может писать на тему монтажа, электрики и т.п. Желательны знания в этой области.

Необходимо будет наполнять сайт контентом, статьями, новостями.

Примерные задачи:

- Раз в день добавлять как минимум 3 новости на сайт по тематике сайта (это могут быть переписанные другими словами чужие статьи, например)

- Создавать "жизнь" на сайте, "оживлять" его

- Добавлять 5-6 фото в день по теме

- Написание\рерайтинг статей

- Наполнить несколько разделов различными статьями по теме этих разделов (статеьй может быть по 203-0 шт в каждом разделе)

Умения:

- Писать

- Знать русский язык и элементарную грамматику (жи-ши пишем с буквой и ;] )

- Знать, что такое ключевики и уметь оптимально расставлять их на странице с правильным html-форматированием.

- Репутация на сайте

- Возможность общаться голосом по скайп или телефону (это важно)

Господа, от вас прошу цену за подобные виды работ, оплата возможна по факту или безопасной сделкой.

HTMLНаписание статей
14 лет назад
smarteg
Антон 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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