Требуется человек, который умеет и может писать на тему монтажа, электрики и т.п. Желательны знания в этой области.

Необходимо будет наполнять сайт контентом, статьями, новостями.

Примерные задачи:

- Раз в день добавлять как минимум 3 новости на сайт по тематике сайта (это могут быть переписанные другими словами чужие статьи, например)

- Создавать "жизнь" на сайте, "оживлять" его

- Добавлять 5-6 фото в день по теме

- Написание\рерайтинг статей

- Наполнить несколько разделов различными статьями по теме этих разделов (статеьй может быть по 203-0 шт в каждом разделе)

Умения:

- Писать

- Знать русский язык и элементарную грамматику (жи-ши пишем с буквой и ;] )

- Знать, что такое ключевики и уметь оптимально расставлять их на странице с правильным html-форматированием.

- Репутация на сайте

- Возможность общаться голосом по скайп или телефону (это важно)

Господа, от вас прошу цену за подобные виды работ, оплата возможна по факту или безопасной сделкой.