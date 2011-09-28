Требуются статьи для сайта.

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен35 заявок1038 просмотров

Здравствуйте.

Требуется написание статей для сайта. Обязательно с фото.

Рерайтинг или написание с нуля. Тематика: дизайн интерьеров, а особенно освещение в интерьере.

20-25 статей до 2000 знаков каждая.

Жду ваших предложений.

Написание статей
14 лет назад
samjoop
36 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранные исполнители

kristem
45 лет
18 лет в сервисе
Была
3 года назад
14 лет назад
$50
5 дней
iolanta
Юлия 
45 лет
15 лет в сервисе
Была
6 лет назад
14 лет назад
$50
3 дня
Огромное спасибо Юлии за ее тексты. Очень приятный литературный стиль, ответственное отношение к работе и оперативная реакция. Будем работать и дальше, спасибо:)
Георгий - один из тех заказчиков, с которыми по-настоящему приятно работать. Подробно заполнив предложенный мной бриф, ответил на все уточняющие вопросы, без проблем внёс предоплату. В работе не торопит, но связь держит и отзывается на все письма. В результате - тексты приняты и опубликованы без единой правки, сразу же выплачен остаток суммы. В общем, всё отлично - как сам процесс сотрудничества, так и результат искренне радуют. Спасибо большое! С удовольствием выполню ещё не один заказ. Успехов в бизнесе!

Заявки фрилансеров

kristem
45 лет
18 лет в сервисе
Была
3 года назад
14 лет назад
iolanta
Юлия 
45 лет
15 лет в сервисе
Была
6 лет назад
14 лет назад

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