Требуются статьи для сайта.

Георгий - один из тех заказчиков, с которыми по-настоящему приятно работать. Подробно заполнив предложенный мной бриф, ответил на все уточняющие вопросы, без проблем внёс предоплату. В работе не торопит, но связь держит и отзывается на все письма. В результате - тексты приняты и опубликованы без единой правки, сразу же выплачен остаток суммы. В общем, всё отлично - как сам процесс сотрудничества, так и результат искренне радуют. Спасибо большое! С удовольствием выполню ещё не один заказ. Успехов в бизнесе!