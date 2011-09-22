4 текста по курортам Тайланда. Приватно для Карвер

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен2 заявки155 просмотров

Необходимо написать по одному тексту о курортах: Паттайя, Пхи Пхи, Пхукет, Самуи.

Объем одного текста - 4000 знаков.

Ключевые слова для каждого курорта будутвысланы почтой.

14 лет назад
miishl
Михаил 
43 года
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

karver
39 лет
16 лет в сервисе
Был
20 минут назад
14 лет назад
$80
1 день
В который раз я получил превосходные тексты! Александр описывает Тайланд с таким вдохновением, как будто все великолепие страны видел лично.
Спасибо за сотрудничество! В который раз в десятку! Как всегда радует четкое ТЗ и своевременная оплата )

Заявки фрилансеров

karver
39 лет
16 лет в сервисе
Был
20 минут назад
14 лет назад
ТОП-5
Копирайтинг

  • Похожие заказы

  • Методики применения Вивитрола

    Описание проекта: Нужно 2 статьи про методики употребления препарата "Вивитрол".Статья должна получиться интересной для читателя, открытой, информативной. Чтоб человек зашедший на сайт понял, про методики употребления препарата. Материал представлен в проекте "Вивитрол" можете скачать ...

    Копирайтинг3 исполнителя
    Завершен
    14 лет назад

  • Стационарное лечение алкоголизма

    Нужна сео статья на тему: "Стационарное лечение алкоголизма". Ключевые слова: алкоголизм, стационарное лечение алкоголизма. Количество символов в тексте без пробелов: 2000-2500. За 1000 символов 45 рублей. Обязательные требования: Использование ключевых слов ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Лечение алкоголизма

    Нужна сео статья на тему: "Лечение алкоголизма". Ключевые слова: алкоголизм, лечение алкоголизма. Количество символов в тексте без пробелов: 2000-2500. За 1000 символов 45 рублей. Обязательные требования: Использование ключевых слов без перенасыщенности.Уникальность ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Принудительное лечение наркомании

    Нужна сео статья на тему: "Принудительное лечение наркомании". Ключевые слова: наркомания, принудительное лечение наркомании. Количество символов в тексте без пробелов: 2000-2500. За 1000 символов 45 рублей. Обязательные требования: Использование ключевых слов ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Лечение наркомании на дому

    Нужна сео статья на тему: "Лечение наркомании на дому". Ключевые слова: наркомания, лечение наркомании на дому, эффективность лечения наркомании на дому. Количество символов в тексте без пробелов: 2000-2500. За 1000 символов 45 рублей. ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Vip-лечение

    Нужна статья на тему: "vip-лечение". Нужно описать про vip-лечение в реабилитационных центрах, за границей. Количество символов в тексте без пробелов: 2000-2500. За 1000 символов 30 рублей. Обязательные требования: Использование ключевых слов ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Неотложная наркологическая помощь

    Нужна статья на тему: "Неотложная наркологическая помощь". Нужно написать в статье все про неотложную наркологическую помощь, какие могут быть оказаны услуги при неотложной наркологической помощи. Количество символов в тексте без пробелов: 2000-2500. За 1000 символов ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Пивной алкоголизм

    Нужна сео статья про пивной алкоголизм. Что такое пивной алкоголизм? Лечение пивного алкоголизма, признаки пивного алкоголизма,. Ключевые слова: пивной алкоголизм, лечение пивного алкоголизма, как избавиться от пивного алкоголизма. В статье должно быть 2000-2500 символов без ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Лечение метадоновой зависимости

    Нужна сео статья на тему: "Лечение метадоновой зависимости". Ключевые слова: метадоновая зависимость, лечение метадоновой зависимости, поведение наркозависимого человека. Количество символов в тексте без пробелов: 2000-2500. За 1000 символов 45 рублей. Обязательные требования: ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Лечение наркомании

    Нужна сео статья на тему: "Лечение наркомании". Ключевые слова: наркомания, лечение наркомании, этапы лечения наркомании. Количество символов в тексте без пробелов: 2000-2500. За 1000 символов 45 рублей. Обязательные требования: Использование ключевых ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад