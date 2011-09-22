4 текста по курортам Тайланда. Приватно для Карвер

Нужна статья на тему: "Неотложная наркологическая помощь". Нужно написать в статье все про неотложную наркологическую помощь, какие могут быть оказаны услуги при неотложной наркологической помощи. Количество символов в тексте без пробелов: 2000-2500. За 1000 символов ...