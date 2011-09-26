Суммарный заказ на 2000+ статей по 4000-6000 символов. Нужно образование, опыт в этой теме, 3+ часа в сутки для выполнения.
Vip-лечение
Нужна статья на тему: "vip-лечение". Нужно описать про vip-лечение в реабилитационных центрах, за границей. Количество символов в тексте без пробелов: 2000-2500. За 1000 символов 30 рублей.
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Использование ключевых слов без перенасыщенности.Уникальность 100%.
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