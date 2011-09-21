Joomla + virtuemart. ТЗ + прототип сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт2 заявки92 просмотра

Необходимо на основе требований заказчика составить краткое ТЗ и создать прототип сайта (желательно Axure)

Подробности предоставлю, на все вопросы отвечу.

Спасибо.

Joomla
14 лет назад
TOP1_kiev_ua
Денис 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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