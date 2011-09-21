Суммарный заказ на 2000+ статей по 4000-6000 символов. Нужно образование, опыт в этой теме, 3+ часа в сутки для выполнения.
Joomla + virtuemart. ТЗ + прототип сайта
Необходимо на основе требований заказчика составить краткое ТЗ и создать прототип сайта (желательно Axure)
Подробности предоставлю, на все вопросы отвечу.
Спасибо.
Заявки фрилансеров
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