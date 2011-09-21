Объявление в Google Adwords

Нужен автор для написания контекстных объявлений для Google Adwords.

Сайт: http://kv-design.ru

Оплата – 3$ за 1 объявление (до 95 знаков).

Формат объявления:

25 символов - заголовок

35 символов - 1 строка

35 символов - 2 строка

Нужна не унылая ерунда вроде «профессиональный подход, мы самые лучшие», а нечто яркое, взрывное. Такое, чтобы сразу выделялось и вызывало желание кликнуть. (При этом реклама - для нормальных состоятельных и серьезных людей, никаких тупых и пошлых шуток/призывов не должно быть в помине)

Пожалуйста, в заявке напишите небольшой тест – текст объявления (в заданном формате) для запроса «студия дизайна интерьеров». Необязательно использовать в объявлении ключевой запрос в такой же форме, но объявление по содержанию должно точно соответствовать тому, что ищут.

Исполнителям ,которые тестовое объявление писать не хотят - просьба не беспокоить меня своими откликами.

С выбранным исполнителем будем работать дальше.

Стоимость работы - 3$ за 1 понравившееся объявление (их может быть и несколько) (в пересчете на тысячезнаки, получается около 30$ за 1000).

Присылайте заявки только на мой ящик [email protected] и не шлите, пожалуйста, их мне приватными сообщениями

Т.З. - в приложении