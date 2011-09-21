Написать по одной статье на каждый ключевик - отечественные мультики (1500-2000) - смотреть отечественные мультики (1500-2000) - мультики для детей онлайн (1500-2000) + написать текст ...
Срочно перевод названия докладов с итальянского
Нужен грамотный перевод тем докладов с итальянского.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $50Копирайтинг1 исполнительЗакрыт14 лет назад
Нужны статьи для раздела "справочник строительных материалов". Каждая статья будет описывать какой либо строительный материал, размер статьи около 2000 символов без пробелов. Например статья "Кирпич" что это для чего он, все ...Копирайтинг13 заявокЗакрыт14 лет назад
Красивые тексты по теме "Мебель"Завершен14 лет назад
Нужны 2 статьи для сайта: по газовым котлам (основные характеристики, правила выбора), и обзорная статья по монтажу отопления (ключевое слово - монтаж отопления). Требования к статьям - компетентность, грамотность, уникальность. Возможно дальнейшее сотрудничество по данной ...Завершен14 лет назад
- $50
Привет!Необходимо сделать статью о товарах для главной страницы сайта тема Gevey + в статью необходимо включить ключевые слова. Предлагайте варианты исполнения и цены.Закрыт14 лет назад
Требуется Копирайтер с Юридическим образованием либо имеющие Опыт написания статей по юридическим услугам (что-то одно обязательно). Возможна удаленная работа. Необходимо создавать статьи по определенным темам юридического профиля. Укажите ...Копирайтинг18 заявокЗакрыт14 лет назад
- $30
Составить описания материалов для портала согласно договоренности.Завершен14 лет назад
- $10
Необходимо описание существующих CMS,от 5 до 10, для интернет магазина. Статья должна быть составлена в форме рейтинга. В описание каждой CMS необходимо включить: -краткое описание возможностей -преимущества -недостатки ...Копирайтинг4 заявкиЗакрыт14 лет назад
Требуется написание (скорее рерайт из интернета) небольших (около 70 слов) заметок для интернет-магазина с употреблением ключевых слов (список слов предоставлю). Количество заметок - от 30 до 50 в день (от 150 до 250 в неделю). ...Завершен14 лет назад
Суть проекта такая. Клиент (турагентство) хочет разместить баннер + страничку с турами на сайтах различных игровых сообществ. Делается это в преддверии Чемпионата по компьютерным играм в Китае. То есть ...Копирайтинг3 заявкиЗакрыт14 лет назад