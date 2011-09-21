Суммарный заказ на 2000+ статей по 4000-6000 символов. Нужно образование, опыт в этой теме, 3+ часа в сутки для выполнения.
Постоянное наполнение сайта
У нас есть сайт www.fastory.ru - существует он с 2005 года. За это время он вырос из личного блога в более менее заметный проект. Его нужно развивать и двигать дальше!
Для этого нам требуется удалённый писатель-редактор на постоянную работу. С обязательным знанием темы моды, красоты и современного дизайна. Человек, который представляет себе, как развиваются информационные проекты и что такое продвижение и оптимизация сайта. Желательно, чтобы претендент был знаком с работой движка DLE.
Основные требования: писать статьи, подбирать или подготавливать иллюстрации и размещать всё это на сайте. Отслеживать комментарии. Редактировать публикации добавленные пользователями. Следить за актуальными событиями по нашим тематикам и выкладывать анонсы, которые присылают партнёры.
Новые статьи достаточно добавлять раз в два-три дня!!!
Получается 10-15 публикаций в месяц, по 1000 знаков или меньше.
Плюс, готовые тексты присланные на размещение. Их нужно только проверить, правильно добавить картинки, составить описание и ключевые слова. Иногда, придумать новый более яркий заголовок.
Часть материала будем присылать мы. Уже накопилось более 100 статей. Какие-то из них нужно будет перевести (для себя) и своими слова описать. Что-то будет приходить от наших информационных партнёров. С ними нужно будет общаться и заводить новых поставщиков интересных новостей. Многое нужно будет искать самому и поддерживать актуальность по всем нашим темам. Предлагать и развивать проект новыми направлениями...
Возможно несколько вариантов оплаты:
1. Фиксированная оплата в месяц
2. Оплата за количество публикаций
Расчеты производим любыми электронными деньгами, переводами, наличными или на телефон.
Мы хотим вырасти в большой успешный проект. И мы уже работаем над этим. Ваша перспектива развития с нами напрямую зависит от качества вашей работы. Смысл простой - чем больше будет приносить этот сайт нам, тем больше будете получать вы. Напишите, что вам более нужно - денег, славы, ответственности? И сколько?
Заявки фрилансеров
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