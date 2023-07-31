Заказать прототип сайта

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  • Лендінг для CRM

    Є прототип сайту та рекомендований референс Треба зробити готовий дизайн

    Прототип сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    месяц назад

  • Дизайн в Figma и верстка сайта в Tilda

    В рамках стажировки в студии One Page была поставлена задача разработать лендинг для компании Green Roast, занимающейся обжаркой кофе. Проект выполнен для реального заказчика. Дизайн выполнен в Figma и сверстан в Tilda на Zero блоках ...

    Дизайн лендингаВерстка сайтаFigmaTildaПрототип сайта
    Дизайн сайтов8 заявок
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Розробити прототип сайта на тему фінансової грамотності

    $50

    Розробити прототип сайта на тему фінансової грамотності, на основі якого буде створено дизайн. Написати тексти для сторінок сайту. Створити блок питання-відповіді.

    Прототип сайта
    Продающие тексты1 исполнитель
    Завершен
    3 месяца назад

  • Прототипировщик

    Ищем прототипировщика для создания прототипа сайта Требования: - Понимание как вытянуть и обыграть смысл текста с наших набросков - Грамотное написание текстов - Понимание приоритета расстановки секций сайта - Понимать как управлять вниманием посетителя сайта

    Прототип сайта
    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Сделать адаптивный дизайн сайта основываясь на презентации

    Презентация вся есть в фигме. На основе ее нужно сделать дизайн сайта. Иллюстрации в векторе, хотелось бы заанимировать. По сути из презы нужно собрать страницы. Текущий прототип сайта - https://www.figma.com/file/DdIjlFfeiekzb31sSMPbG5/Wireframe-Kit-(Community)?type=design&amp;node-id=0%3A1&amp;mode=design&amp;t=l5X9BRgcjMMNE5jn-1

    Дизайн сайтаFigmaПрототип сайта
    Дизайн сайтов8 заявок
    Закрыт
    4 месяца назад

  • Потрібно розробити прототип згідно сайту конкурентів

    Для розробки власного сайту потрібно розробити прототип сайту для подальшого замовлення дизайну та верстки з натяжкою. Сам сайт тут. Цікавить ціна та терміни на розробку прототипу, та приклади схожих робіт.

    Прототип сайта
    Дизайн сайтов7 заявок
    Закрыт
    4 месяца назад

  • Разработка сайта психологии

    https://www.figma.com/file/Q727V1P46vlG3G44IquAIQ/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BF%D1%8B-(Copy)-(Copy)-(Copy)?node-id=0%3A1&amp;mode=dev Доброго дня. Нужна разработка сайта на WP. Макет пока прототип. Сайт состоит из 2-х : Общая часть - сайт на WP с тем функционалом что ...

    WordPressПрототип сайта
    Сайты «под ключ»11 заявок
    Закрыт
    4 месяца назад

  • Прототип сайта в Figma

    Приветствую, мы ищем в команду человека, который сможет доработать прототип сайта в Figma. Сразу обращаю внимание, что предложения про оплату принимаются только по фикс. ставке, которая выплатится или после начала написания фронта другим человеком из ...

    FigmaПрототип сайта
    Дизайн сайтов9 заявок
    Закрыт
    4 месяца назад

  • Создать сайт для сбора донатов.

    $50

    Необходимо создать сайт для сбора донатов! Дизайн страниц для декстопа и смартфонов готовы в Figma: https://www.figma.com/file/S23X48501XgtNm8YQhsjgq/USDMEN-Laba?type=design&amp;node-id=0%3A1&amp;mode=design&amp;t=CZEhYkDHwSsFFwXB-1 Один из верстальщиков начал делать и не закончил, файлы прикреплю. Прототип сайта: https://youtu.be/RoW0uRdRwPk

    FigmaПрототип сайта
    Сайты «под ключ»3 заявки
    Закрыт
    5 месяцев назад

  • Прототип сайта

    Сделать прототип для многостраничного сайта аренды автомобилей (упор на наличие страниц, блоков и их последовательность, а не на сам их внешний вид). Англоязычный. Примеры сайтов есть. Сотрудничество возможно на постоянной основе. [b]Обязательно![/b] Оставляйте примеры ваших ...

    Прототип сайтаМногостраничный сайт
    Дизайн сайтов15 заявок
    Закрыт
    4 месяца назад

  • Нужно внести правки на сайте по ТЗ

    Прототип сайта на который нужно внести правки: [url=https://webdev1432.space/catery/]https://webdev1432.space/catery/[/url] Файл с правками которые нужно сделать прикрепил. Пишите цену. Ссылка на документ с правками: https://drive.google.com/file/d/1TwS7tA67uNwX1cLhyi7IP_-pTJMDUNgP/view?usp=share_link

    Правки на сайтПрототип сайта
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    8 месяцев назад

  • Дизайн для Лендинга

    Нужен дизайн для главной страницы лендинга Тема: разработка чат-ботов для бизнеса  Стиль: минимализм, корпоративный Цветовую схему пришлю и Прототип сайта - но не хотелось бы полного его копирования возьмите за основу, ожидаем, что сможете внести свои дизайнерские идеи Пишите со ссылкой ...

    Прототип сайтаЧат-бот
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 месяцев назад

  • Дизайн сайта для Тильды. Опыт!!!

    $100

    Пример дизайна который нравится: [url=https://whitewill.ru/]https://whitewill.ru/[/url] Прототип сайта: [url=https://s655067.lpmotortest.com/]https://s655067.lpmotortest.com/[/url] Нужен хороший специалист, с опытом и примерами работ по созданию хороших лендингов. Начинающие не рассматриваются.

    Дизайн сайтаTildaПрототип сайта
    Дизайн сайтов13 заявок
    Закрыт
    10 месяцев назад

  • Нужно изменить/поправить дизайн

    Добрый день! Нужно поправить дизайн сайта гостевого дома (в фигме). Задача не самая простая, потому что заказчик говорит "нам дизайн не нужен, хотим как старый сайт". По согласованному прототипу скидываем дизайн, говорят "дизайна как такового нет" ...

    Дизайн сайтаFigmaПрототип сайта
    Дизайн сайтов14 заявок
    Закрыт
    год назад

  • Разработка Landing Page WordPress/Duda

    1 Детальный анализ бизнеса клиента; 2 Разработка карты сайта (структура, указывающая расположение всех элементов); 3 Копирайтинг - написание продающего контента; 4 Разработка прототипа сайта (презентация сайта клиенту с полным размещением всех блоков и элементов во избежание дальнейших ошибок); 5 Разработка ...

    WordPressТексты для сайтаСтатьи для сайтаПрототип сайтаSEO-оптимизация
    Поисковые системы (SEO)2 заявки
    Закрыт
    год назад

  • Разработка уникальных иллюстраций.

    $1000

    Здравствуйте, Ищу исполнителя для реализации визуального наполнения корпоративного сайта. Тематика “партнерский маркетинг”, "affiliate marketing". [b]Нужно создать:[/b] х1 Иллюстрация ~792x512px х1 Иллюстрация ~690x512px х11 Иллюстрации ~588x512px х1 Иллюстрация ~336x200px х6 Иллюстрации ~180x180px х19 Геометрия для карточек (элемент сайта) ~300x280px х6 Композиция элементов для блоков [b]Требования:[/b] 1)Цветовая палитра и ...

    FigmaПрототип сайта
    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    10 месяцев назад

  • Отрисовать дизайн сайта по добыче кварца

    Прототип сайта: https://s609923.lpmotortest.com/ Задача чтобы дизайн был креативный, современный, интересный, не похожий на стандартные корпоративные сайты Цвета синий с белым, голубой, серый (свои варианты) Рассматриваем только с опытом и результатами

    Дизайн сайтаПрототип сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    год назад

  • Упаковка и текста для всех страниц сайта (сайт-визитка, IT услуги)

    $123

    Я всех очень приветствую. Нужен копирайтер/интернет-маркетолог для помощи в создании сайта для европейского рынка (на англ. языке). Тематика: Simulation Modeling &amp; Data Science (Data analysis &amp; engineering, Business intelligence (BI, Logistics Intelligence) [b]Что уже ...

    Сайт-визиткаПрототип сайта
    Продающие тексты3 заявки
    Закрыт
    год назад

  • Дизайн сайта

    $165

    Здравствуйте, напишите пожалуйста ваши условия по дизайну лендинга. ТЗ подробное, смотрите. Дизайн должен быть адаптирован под основные форматы для телефона. Сайты, качество которых мне нравится, на которые я ориентируюсь: https://hockey-way.ru/ https://timetofirst.ru/housebot - Верстка тоже нужна, если делаете, сразу пишите стоимость. ...

    Дизайн лендингаДизайн сайтаTildaПрототип сайта
    Дизайн сайтов43 заявки
    Закрыт
    год назад

  • Создать прототипы для сайта в Figma

    Тематика сайта: онлайн и офлайн образование. Необходимо сделать два варианта прототипа сайта в Figma. Уровня low-fidelity, но более подробный, чтобы складывалась общая картина по структуре и расположению элементов на сайте, ближе к high-fidelity. Разрешение 1200. 12-колоночная ...

    FigmaПрототип сайта
    Дизайн сайтов19 заявок
    Закрыт
    год назад