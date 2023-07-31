Є прототип сайту та рекомендований референс Треба зробити готовий дизайн
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- Прототип сайтаДизайн сайтов1 исполнительЗавершенмесяц назад
В рамках стажировки в студии One Page была поставлена задача разработать лендинг для компании Green Roast, занимающейся обжаркой кофе. Проект выполнен для реального заказчика. Дизайн выполнен в Figma и сверстан в Tilda на Zero блоках ...Дизайн лендингаВерстка сайтаFigmaTildaПрототип сайтаДизайн сайтов8 заявокЗакрыт3 месяца назад
- $50
Розробити прототип сайта на тему фінансової грамотності, на основі якого буде створено дизайн. Написати тексти для сторінок сайту. Створити блок питання-відповіді.Прототип сайтаПродающие тексты1 исполнительЗавершен3 месяца назад
Ищем прототипировщика для создания прототипа сайта Требования: - Понимание как вытянуть и обыграть смысл текста с наших набросков - Грамотное написание текстов - Понимание приоритета расстановки секций сайта - Понимать как управлять вниманием посетителя сайтаПрототип сайтаКопирайтинг5 заявокЗакрыт3 месяца назад
Презентация вся есть в фигме. На основе ее нужно сделать дизайн сайта. Иллюстрации в векторе, хотелось бы заанимировать. По сути из презы нужно собрать страницы. Текущий прототип сайта - https://www.figma.com/file/DdIjlFfeiekzb31sSMPbG5/Wireframe-Kit-(Community)?type=design&node-id=0%3A1&mode=design&t=l5X9BRgcjMMNE5jn-1Дизайн сайтаFigmaПрототип сайтаДизайн сайтов8 заявокЗакрыт4 месяца назад
Для розробки власного сайту потрібно розробити прототип сайту для подальшого замовлення дизайну та верстки з натяжкою. Сам сайт тут. Цікавить ціна та терміни на розробку прототипу, та приклади схожих робіт.Прототип сайтаДизайн сайтов7 заявокЗакрыт4 месяца назад
https://www.figma.com/file/Q727V1P46vlG3G44IquAIQ/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BF%D1%8B-(Copy)-(Copy)-(Copy)?node-id=0%3A1&mode=dev Доброго дня. Нужна разработка сайта на WP. Макет пока прототип. Сайт состоит из 2-х : Общая часть - сайт на WP с тем функционалом что ...WordPressПрототип сайтаСайты «под ключ»11 заявокЗакрыт4 месяца назад
Приветствую, мы ищем в команду человека, который сможет доработать прототип сайта в Figma. Сразу обращаю внимание, что предложения про оплату принимаются только по фикс. ставке, которая выплатится или после начала написания фронта другим человеком из ...Дизайн сайтов9 заявокЗакрыт4 месяца назад
- $50
Необходимо создать сайт для сбора донатов! Дизайн страниц для декстопа и смартфонов готовы в Figma: https://www.figma.com/file/S23X48501XgtNm8YQhsjgq/USDMEN-Laba?type=design&node-id=0%3A1&mode=design&t=CZEhYkDHwSsFFwXB-1 Один из верстальщиков начал делать и не закончил, файлы прикреплю. Прототип сайта: https://youtu.be/RoW0uRdRwPkСайты «под ключ»3 заявкиЗакрыт5 месяцев назад
Сделать прототип для многостраничного сайта аренды автомобилей (упор на наличие страниц, блоков и их последовательность, а не на сам их внешний вид). Англоязычный. Примеры сайтов есть. Сотрудничество возможно на постоянной основе. [b]Обязательно![/b] Оставляйте примеры ваших ...Прототип сайтаМногостраничный сайтДизайн сайтов15 заявокЗакрыт4 месяца назад
Прототип сайта на который нужно внести правки: [url=https://webdev1432.space/catery/]https://webdev1432.space/catery/[/url] Файл с правками которые нужно сделать прикрепил. Пишите цену. Ссылка на документ с правками: https://drive.google.com/file/d/1TwS7tA67uNwX1cLhyi7IP_-pTJMDUNgP/view?usp=share_linkПравки на сайтПрототип сайтаВеб-программирование1 заявкаЗакрыт8 месяцев назад
Нужен дизайн для главной страницы лендинга Тема: разработка чат-ботов для бизнеса Стиль: минимализм, корпоративный Цветовую схему пришлю и Прототип сайта - но не хотелось бы полного его копирования возьмите за основу, ожидаем, что сможете внести свои дизайнерские идеи Пишите со ссылкой ...Прототип сайтаЧат-ботДизайн сайтов1 исполнительЗавершен8 месяцев назад
- $100
Пример дизайна который нравится: [url=https://whitewill.ru/]https://whitewill.ru/[/url] Прототип сайта: [url=https://s655067.lpmotortest.com/]https://s655067.lpmotortest.com/[/url] Нужен хороший специалист, с опытом и примерами работ по созданию хороших лендингов. Начинающие не рассматриваются.Дизайн сайтаTildaПрототип сайтаДизайн сайтов13 заявокЗакрыт10 месяцев назад
Добрый день! Нужно поправить дизайн сайта гостевого дома (в фигме). Задача не самая простая, потому что заказчик говорит "нам дизайн не нужен, хотим как старый сайт". По согласованному прототипу скидываем дизайн, говорят "дизайна как такового нет" ...Дизайн сайтаFigmaПрототип сайтаДизайн сайтов14 заявокЗакрытгод назад
1 Детальный анализ бизнеса клиента; 2 Разработка карты сайта (структура, указывающая расположение всех элементов); 3 Копирайтинг - написание продающего контента; 4 Разработка прототипа сайта (презентация сайта клиенту с полным размещением всех блоков и элементов во избежание дальнейших ошибок); 5 Разработка ...WordPressТексты для сайтаСтатьи для сайтаПрототип сайтаSEO-оптимизацияПоисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрытгод назад
- $1000
Здравствуйте, Ищу исполнителя для реализации визуального наполнения корпоративного сайта. Тематика “партнерский маркетинг”, "affiliate marketing". [b]Нужно создать:[/b] х1 Иллюстрация ~792x512px х1 Иллюстрация ~690x512px х11 Иллюстрации ~588x512px х1 Иллюстрация ~336x200px х6 Иллюстрации ~180x180px х19 Геометрия для карточек (элемент сайта) ~300x280px х6 Композиция элементов для блоков [b]Требования:[/b] 1)Цветовая палитра и ...Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен10 месяцев назад
Прототип сайта: https://s609923.lpmotortest.com/ Задача чтобы дизайн был креативный, современный, интересный, не похожий на стандартные корпоративные сайты Цвета синий с белым, голубой, серый (свои варианты) Рассматриваем только с опытом и результатамиДизайн сайтаПрототип сайтаДизайн сайтов1 исполнительЗавершенгод назад
- $123
Я всех очень приветствую. Нужен копирайтер/интернет-маркетолог для помощи в создании сайта для европейского рынка (на англ. языке). Тематика: Simulation Modeling & Data Science (Data analysis & engineering, Business intelligence (BI, Logistics Intelligence) [b]Что уже ...Сайт-визиткаПрототип сайтаПродающие тексты3 заявкиЗакрытгод назад
- $165
Здравствуйте, напишите пожалуйста ваши условия по дизайну лендинга. ТЗ подробное, смотрите. Дизайн должен быть адаптирован под основные форматы для телефона. Сайты, качество которых мне нравится, на которые я ориентируюсь: https://hockey-way.ru/ https://timetofirst.ru/housebot - Верстка тоже нужна, если делаете, сразу пишите стоимость. ...Дизайн лендингаДизайн сайтаTildaПрототип сайтаДизайн сайтов43 заявкиЗакрытгод назад
Тематика сайта: онлайн и офлайн образование. Необходимо сделать два варианта прототипа сайта в Figma. Уровня low-fidelity, но более подробный, чтобы складывалась общая картина по структуре и расположению элементов на сайте, ближе к high-fidelity. Разрешение 1200. 12-колоночная ...Дизайн сайтов19 заявокЗакрытгод назад