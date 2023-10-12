Дизайн в Figma и верстка сайта в Tilda

Дизайн сайтовЗакрыт8 заявок197 просмотров
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В рамках стажировки в студии One Page была поставлена задача разработать лендинг для компании Green Roast, занимающейся обжаркой кофе. Проект выполнен для реального заказчика. Дизайн выполнен в Figma и сверстан в Tilda на Zero блоках с использованием элементов программирования

Этапы работы:

1. Разработка Moodboard. Подбор референсов, палитры, шрифтов, изображений

2. Разработка прототипа сайта на основе текстового прототипа. Создание черно-белого макета сайта на основе текстового прототипа, согласованного с заказчиком

3. Создание промежуточного макета из 3х блоков. Создание дизайна первых трех блоков, создание скринкаста к макету и согласование их с заказчиком

4. Разработка дизайна полного макета сайта. Завершение работы над дизайном

Лендинг https://www.smirta.ru/greenroast

Верстка сайтаFigmaTilda
2 месяца назад
smirta-perm
Татьяна 
52 годаРоссия
2 месяца в сервисе
Была
2 месяца назад
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