Редизайн сайта по скупке техники

Всем доброго дня! Хотелось бы сделать редизайн и апгрейд сайта по выкупу компьютерной техники и электроники.

В настоящее время - лендинг, но хотелось бы сделать многостраничный сайт с привлекательной формой для заявки на главной странице + внутренними страницами.

Требуется дизайн:

1) Главная страница с формой + шаги формы

2) Страница выкупа у физ лиц

3) Страница выкупа у юр лиц

4) Условия выкупа (как происходит выкуп)

5) Статьи + карточка статьи

6) Контакты