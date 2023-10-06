Редизайн сайта по скупке техники

Сайт частной общеобразовательной школы. Необходимо согласно ТЗ: Доработать дизайн главной страницы сайта (добавить один блок + внести правки) Разработать дизайн внутренней страницы сайта ТЗ на проект и готовый дизайн ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Всем доброго дня! Хотелось бы сделать редизайн и апгрейд сайта по выкупу компьютерной техники и электроники.
В настоящее время - лендинг, но хотелось бы сделать многостраничный сайт с привлекательной формой для заявки на главной странице + внутренними страницами.
Требуется дизайн:
1) Главная страница с формой + шаги формы
2) Страница выкупа у физ лиц
3) Страница выкупа у юр лиц
4) Условия выкупа (как происходит выкуп)
5) Статьи + карточка статьи
6) Контакты
Дополнительно нужно сделать адаптивный дизайн для планшетов и телефонов!
- Похожие заказы
- Дизайн сайтов2 исполнителяЗавершен2 месяца назад
- $500
Нужен интерактивный прототип медицинского сайта в программе Axure. Примерное количество страниц для прототипирования - 28, из них есть некоторое кол-во похожих. Интересует сколько будет стоить 1 страничка в каком-то одном формате (десктоп, планшет, смартфон). Также ...Дизайн сайтов7 заявокЗакрытмесяц назад
Нужно сделать лендинг для школы по психологии. Напишите стоимость и время выполнения задания. Текста нет и фото тоже. Чёткого тз нет ещё.Дизайн сайтов77 заявокЗакрытмесяц назад
Требуется сделать дизайн главной страницы сайта. Тематика сайта - каталог продукции (Пример что нравится https://vagonkapolok.ru/) Подробное ТЗ выбранному исполнителю. Жду стоимость и сроки, рассматриваюя заявки с опытом и наличием портфолио. ...Дизайн сайтов27 заявокЗакрытмесяц назад
Добрый день, всем специалистам) Составили сайт для инмортно/экспортной компании на Тильде-прописали контент/расположение блоков. Оплатили Домен Требуется : «Причесать» его-чтобы все смотрелось аккуратно и эстетично Сделать перевод на Английский язык ...Дизайн сайтов19 заявокЗакрытмесяц назад
- $100
Для студии загара и крио омоложения (название студии «Лёд и пламень») нужно сделать дизайн к шапке сайта и дизайн к Ролл Ап (рекламная стойка размер 100х200 см.). Сам дизайн можно (исходя из названия студии – ...Дизайн сайтов17 заявокЗакрыт2 месяца назад
- $50
Здравствуйте Кого я ищу: Ментора для завершения проекта, профессионала в веб-дизайне с подтвержденным образованием в сфере дизйна. Что есть сейчас: Дизайн проекта в figma. Он ...Дизайн сайтов10 заявокЗакрыт2 месяца назад
- $500
Добрый день. Запустил свой беттинг сайт, и мне бы хотелось изменить/освежить, дизайн сайта, сохраняя цвет лого. Может сможете взглянуть своим профессиональным взглядом betmuze.com - адрес сайта. Ориентирован на Турецкий рынок. Основной поток ...Дизайн сайтовнет заявокЗакрыт3 месяца назад
Ищу веб дизайнера для совместной работы. Условия расскажу позжеДизайн сайтов46 заявокЗакрыт2 месяца назад