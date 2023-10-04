Менторство в дизайне сайта

Здравствуйте

Кого я ищу:

Ментора для завершения проекта, профессионала в веб-дизайне с подтвержденным образованием в сфере дизйна.

Что есть сейчас:

Дизайн проекта в figma.

Он состоит из 2ух страниц - главная(4 секция) и внутряняя текстовая страница. Вариации страниц под десктоп и мобайл.

Могу выслать макет в лс.

Что я хочу получить:

Профессиональную обратную связь по проекту.

Что мы можем улучшить, чтобы повысить качество.

Обратить внимание на то что сейчас может быть нами упускается из вида.

Предложения по улучшения и предложения по их реализации.

Формат:

В идеале вижу наше взаимодействие как 1-часовой созвон с шарингом экрана и доступом к figma.

В процессе него мы обсуждаем проект, вы демонстрируете свои идеи, делаете правки в макете, делаете ресерч, делитесь известными вам решениями(которые можно применить к проекту в дальнейшем, после созвона). Цена указана исходя из этого варианта.

Если вы имеете другие варианты решения моей задачи - пожалуйста дайте знать их формат и стоимость.