Менторство в дизайне сайта

Нужно сделать дизайн для сайта, обязательно с разметкой col чтобы было легче верстать, указывайте ваши цены. Тема: Сайт для просмотра южного парка.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте
Кого я ищу:
Ментора для завершения проекта, профессионала в веб-дизайне с подтвержденным образованием в сфере дизйна.
Что есть сейчас:
Дизайн проекта в figma.
Он состоит из 2ух страниц - главная(4 секция) и внутряняя текстовая страница. Вариации страниц под десктоп и мобайл.
Могу выслать макет в лс.
Что я хочу получить:
Профессиональную обратную связь по проекту.
Что мы можем улучшить, чтобы повысить качество.
Обратить внимание на то что сейчас может быть нами упускается из вида.
Предложения по улучшения и предложения по их реализации.
Формат:
В идеале вижу наше взаимодействие как 1-часовой созвон с шарингом экрана и доступом к figma.
В процессе него мы обсуждаем проект, вы демонстрируете свои идеи, делаете правки в макете, делаете ресерч, делитесь известными вам решениями(которые можно применить к проекту в дальнейшем, после созвона). Цена указана исходя из этого варианта.
Если вы имеете другие варианты решения моей задачи - пожалуйста дайте знать их формат и стоимость.
- Похожие заказы
- Дизайн сайтов28 заявокЗакрыт2 месяца назад
- $500
Добрый день. Запустил свой беттинг сайт, и мне бы хотелось изменить/освежить, дизайн сайта, сохраняя цвет лого. Может сможете взглянуть своим профессиональным взглядом betmuze.com - адрес сайта. Ориентирован на Турецкий рынок. Основной поток ...Дизайн сайтовнет заявокЗакрыт3 месяца назад
Ищу веб дизайнера для совместной работы. Условия расскажу позжеДизайн сайтов46 заявокЗакрыт2 месяца назад
Нужен редизайн главной страницы сайта в соответствии с цветами логотипа компании. Десктоп, адаптивная – мобильный телефон и планшет Компания занимается поставкой баллонного газа и газоснабжением жилых и промышленных объектов На главной странице блоки: ...Дизайн сайтов53 заявкиЗакрыт2 месяца назад
Потрібно зробити редизайн сайту маркетингової компанії в більш модерному ключі і з застосуванням іконок гласморфізму, сайт лендінг пейджЗавершен3 месяца назад
- $250
Требуется разработка дизайна для сайта рецензий брендов casino. Дизайн должен быть информативным, содержать все необходимые элементы, но при этом не быть перегруженным. Основная цветовая палитра должна сочетаться с цветами флага Канады.. примечание: Приоритет на мобильные ...Завершен3 месяца назад
ТЗ на создание сайта в архиве. В предложении указать две цены: Дизайн в фигме без верстки (для тех, кто не делает верстку) Дизайн в фигме с версткой (верста классическая, не тильда. Для тех ...Завершен3 месяца назад
Здравствуйте. Нужно создать сайт для немецкой компании по внутренней отделке. Компания занимается отделкой элитных объектов. Логотип и корпоративный дизайн есть. На сайте должны быть - Главная страница. На главной странице должно быть ...Завершен3 месяца назад