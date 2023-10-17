Разработка дизайна для review сайта

Нужно сделать дизайн для сайта, обязательно с разметкой col чтобы было легче верстать, указывайте ваши цены. Тема: Сайт для просмотра южного парка.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется разработка дизайна для сайта рецензий брендов casino. Дизайн должен быть информативным, содержать все необходимые элементы, но при этом не быть перегруженным. Основная цветовая палитра должна сочетаться с цветами флага Канады..
примечание: Приоритет на мобильные устройства, затем десктопы/планшеты.
Платформа для дизайна: Figma
Перечень страниц:
1. Главная/Лучшие предложения - ключевая страница дизайна. Включает в себя вступительный текст, рейтинговые таблицы Top-3/Top-10, а также детальное визуальное представление большого по объему текста и раздела FAQ.
2. Бренд/Слоты - страница с деталями бренда, акциями, бонусами и отзывами клиентов.
3. Вспомогательные страницы - Контакты, Наш рейтинг, Условия использования, Карта сайта, О нас, Страница автора, 404.
4. Информационные - основная страница блога и отдельные посты.
5. Логотип и всплывающие окна.
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