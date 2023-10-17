Разработка дизайна для review сайта

$250
Дизайн сайтовЗавершен22 заявки110 просмотров
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Требуется разработка дизайна для сайта рецензий брендов casino. Дизайн должен быть информативным, содержать все необходимые элементы, но при этом не быть перегруженным. Основная цветовая палитра должна сочетаться с цветами флага Канады..
примечание: Приоритет на мобильные устройства, затем десктопы/планшеты.
Платформа для дизайна: Figma
Перечень страниц:
1. Главная/Лучшие предложения - ключевая страница дизайна. Включает в себя вступительный текст, рейтинговые таблицы Top-3/Top-10, а также детальное визуальное представление большого по объему текста и раздела FAQ.
2. Бренд/Слоты - страница с деталями бренда, акциями, бонусами и отзывами клиентов.
3. Вспомогательные страницы - Контакты, Наш рейтинг, Условия использования, Карта сайта, О нас, Страница автора, 404.
4. Информационные - основная страница блога и отдельные посты.
5. Логотип и всплывающие окна.

3 месяца назад
iAleks
Егор 
38 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
bizonio1989
34 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
8 часов назад
3 месяца назад
$250
10 дней
UAH
Денис сделал хороший дизайн. Быстро предлагает отличные решения и дорабатывает. Всегда на связи, приятно работать. Рекомендую.
Егор всегда на связи и оперативно отвечает на вопросы! Спасибо за интересный проект! Буду рад новым проектам. Рекомендую!