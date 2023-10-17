Разработка дизайна для review сайта

Требуется разработка дизайна для сайта рецензий брендов casino. Дизайн должен быть информативным, содержать все необходимые элементы, но при этом не быть перегруженным. Основная цветовая палитра должна сочетаться с цветами флага Канады..

примечание: Приоритет на мобильные устройства, затем десктопы/планшеты.

Платформа для дизайна: Figma

Перечень страниц:

1. Главная/Лучшие предложения - ключевая страница дизайна. Включает в себя вступительный текст, рейтинговые таблицы Top-3/Top-10, а также детальное визуальное представление большого по объему текста и раздела FAQ.

2. Бренд/Слоты - страница с деталями бренда, акциями, бонусами и отзывами клиентов.

3. Вспомогательные страницы - Контакты, Наш рейтинг, Условия использования, Карта сайта, О нас, Страница автора, 404.

4. Информационные - основная страница блога и отдельные посты.

5. Логотип и всплывающие окна.