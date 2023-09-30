Сделать дизайн главной страницы сайта врача

Есть уже готовый сайт, на котором нужно актуализировать цены продукции, может сделать в форме каталога. Можно как-то проще. И добавить вкладку с фотогалереей. Пишите, я дам ссылку сайта и говорите цены за свои ...
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