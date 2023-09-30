Нужно обновить уже существующий сайт

Дизайн сайтовЗакрыт1 заявка17 просмотров
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Есть уже готовый сайт, на котором нужно актуализировать цены продукции, может сделать в форме каталога. Можно как-то проще. И добавить вкладку с фотогалереей.

Пишите, я дам ссылку сайта и говорите цены за свои услуги.

3 месяца назад
fyz62585
25 летУкраина
3 года в сервисе
Была
3 месяца назад