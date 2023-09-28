Рип шаблона и адаптация под DLE

Задача: срочно нужно разработать html письмо для массовой интернет-рассылки. Сделать и оформить стильно, солидно (деловой стиль) и по всем правилам почтовых служб. Я предоставлю только текст, дальше всё делаете самостоятельно, оформляете и добавляете, что не ...
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Нужно сделать рип шаблона сайта allcalc.ru и адаптировать его под DLE
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