Рип шаблона и адаптация под DLE

$1
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Нужно сделать рип шаблона сайта allcalc.ru и адаптировать его под DLE

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3 месяца назад
form777
45 летАвстралия
12 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
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