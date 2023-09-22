sky_gooner

Павел sky_gooner

 
31 год
4 года на фриланс-бирже
Был
8 дней назад
Вёрстка сайтов. Качественно!.Чистый, кроссбраузерный и валидный код. CSS3\HTML5, JS, БЭМ, GULP, SCSS.WordPress.

Гарантии:
  • Качество.
  • Постоянный online.
  • На работу. В течение месяца после передачи архива с готовой работой я бесплатно исправлю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.
Знания и навыки:
  • HTML5
  • CSS3
  • БЭМ
  • Flexbox & Grid
  • Резиновая/ Адаптивная верстка.
  • Gulp
  • Git
  • SCSS
  • JavaScript
  • Использование спрайтов и иконочного шрифта.
  • Pixel Perfect
  • WordPress.
Верстаю из Photoshop, Figma, Zeplin.

Контакты:

1. Телеграм

2. Почта - [email protected]

#5MODX
#9Редактирование изображений
#14Верстка страниц
#14Joomla
#14Tilda
#14WooCommerce
#21Интеграция верстки
#21WordPress
#35Node.js
#38Верстка сайтов
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
#103
рейтинг фрилансера
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1 из 5

Портфолио

Отзывы заказчиков

Rodericko
Родерико 
35 лет
6 месяцев в сервисе
Был
2 месяца назад
$55
10 баллов
6 месяцев назад
Уникализация и доработка существующего шаблона
DLEДизайн сайтовДоработка сайтов
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
guest_1697191424028
2 года в сервисе
Была
год назад
$350
10 баллов
год назад
3 страницы с посадкой на WP
WordPressВерстка страниц
Заказ выполнен качественно. Сайтом довольны и уже знаем, что вернемся со следующим заказом. Сайт двуязычный: имеет польскую и английскую версии, и это не составило для Павла проблемы. Но что самое главное, с Павлом было удобно взаимодействовать. Он согласился подключиться к корпоративному мессенджеру и там задавать уточняющие вопросы и получать правки от нескольких людей. Принял форму оплаты и формат ТЗ, которые были предложены нами. Всегда реагировал оперативно и очень вежливо напоминал, если заказчик затягивал с ответом. Эффективно сотрудничал с другим (незнакомым ему) исполнителем, который делал по нашему заказу дизайн сайта. Рекомендую.
Отличный заказчик и интересный проект! Работаем дальше)
Ответный отзыв
MrsThatcher
31 год
5 лет в сервисе
Была
месяц назад
$50
10 баллов
год назад
Правки на ВП
Спасибо Павлу за оперативное внесение правок в проект, сделано качественно и согласно ТЗ. Я довольна сотрудничеством на 5+!
Работаем не в первый раз с Александрой. ТЗ и коммуникация на отлично! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!)
Ответный отзыв
pavel-x8
Павел 
40 лет
2 года в сервисе
Был
месяц назад
$185
10 баллов
год назад
Сверстать сайт и натянуть на WP
FigmaWordPressВерстка сайтовИнтеграция верстки
Спасибо, все выполнено отлично, претензий нет. Коммуникация и понимание задачи на 5+
Интересный проект и отличная коммуникация! Рекомендую! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество)
Ответный отзыв
Yulia_northaest
Юлия 
32 года
3 года в сервисе
Была
год назад
$100
10 баллов
2 года назад
Вёрстка интернет магазина
WooCommerceWordPress
Отличный специалист! Павел учел все запросы. Сам предлагал некоторые корректировки, которые значительно улучшила результат. Быстро отвечал на вопросы и оперативно вносил правки. Я довольна на 100% проделанной работой и результатом.
Работаем с Юлией не первый раз, все отлично!
Ответный отзыв
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HTML-верстка
19 отзывов
$5/час
от $5от 1 дня
нет рейтинга