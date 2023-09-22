Заказ выполнен качественно. Сайтом довольны и уже знаем, что вернемся со следующим заказом. Сайт двуязычный: имеет польскую и английскую версии, и это не составило для Павла проблемы. Но что самое главное, с Павлом было удобно взаимодействовать. Он согласился подключиться к корпоративному мессенджеру и там задавать уточняющие вопросы и получать правки от нескольких людей. Принял форму оплаты и формат ТЗ, которые были предложены нами. Всегда реагировал оперативно и очень вежливо напоминал, если заказчик затягивал с ответом. Эффективно сотрудничал с другим (незнакомым ему) исполнителем, который делал по нашему заказу дизайн сайта. Рекомендую.