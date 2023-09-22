Вёрстка сайтов. Качественно!.Чистый, кроссбраузерный и валидный код. CSS3\HTML5, JS, БЭМ, GULP, SCSS.WordPress.
Гарантии:
- Качество.
- Постоянный online.
- На работу. В течение месяца после передачи архива с готовой работой я бесплатно исправлю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.
- HTML5
- CSS3
- БЭМ
- Flexbox & Grid
- Резиновая/ Адаптивная верстка.
- Gulp
- Git
- SCSS
- JavaScript
- Использование спрайтов и иконочного шрифта.
- Pixel Perfect
- WordPress.
Контакты:
1. Телеграм
2. Почта - [email protected]
Я против войны в Украине!
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процент рекомендаций
#103
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
1 из 5
Портфолио
- Адаптивная вёрстка сайта «Mash» c тёмной темой62 просмотра
- Адаптивная вёрстка сайта «RobuxFair»86 просмотров
- Адаптивная вёрстка landing page «NEWProvidence»63 просмотра
- Адаптивная вёрстка интернет магазина «Funiro»77 просмотров
- Адаптивная вёрстка landingPage «Smoothies»34 просмотра
- Адаптивная вёрстка landing page «GoCorona»63 просмотра
- Адаптивная вёрстка landingPage «Helyfly»49 просмотров
- Адаптивная вёрстка 5-ти страничного сайта «Mozi»47 просмотров
- Адаптивная вёрстка landing page «AOD»68 просмотров
- Адаптивная вёрстка landingPage «Archmove»40 просмотров
Отзывы заказчиков
$55
10 баллов
6 месяцев назад
DLEДизайн сайтовДоработка сайтов
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$350
10 баллов
год назад
WordPressВерстка страниц
Заказ выполнен качественно. Сайтом довольны и уже знаем, что вернемся со следующим заказом. Сайт двуязычный: имеет польскую и английскую версии, и это не составило для Павла проблемы. Но что самое главное, с Павлом было удобно взаимодействовать. Он согласился подключиться к корпоративному мессенджеру и там задавать уточняющие вопросы и получать правки от нескольких людей. Принял форму оплаты и формат ТЗ, которые были предложены нами. Всегда реагировал оперативно и очень вежливо напоминал, если заказчик затягивал с ответом. Эффективно сотрудничал с другим (незнакомым ему) исполнителем, который делал по нашему заказу дизайн сайта. Рекомендую.
Ответный отзыв
Отличный заказчик и интересный проект! Работаем дальше)
$50
10 баллов
год назад
Спасибо Павлу за оперативное внесение правок в проект, сделано качественно и согласно ТЗ. Я довольна сотрудничеством на 5+!
Ответный отзыв
Работаем не в первый раз с Александрой. ТЗ и коммуникация на отлично! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!)
$185
10 баллов
год назад
FigmaWordPressВерстка сайтовИнтеграция верстки
Спасибо, все выполнено отлично, претензий нет. Коммуникация и понимание задачи на 5+
Ответный отзыв
Интересный проект и отличная коммуникация! Рекомендую! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество)
$100
10 баллов
2 года назад
WooCommerceWordPress
Отличный специалист! Павел учел все запросы. Сам предлагал некоторые корректировки, которые значительно улучшила результат. Быстро отвечал на вопросы и оперативно вносил правки. Я довольна на 100% проделанной работой и результатом.
Ответный отзыв
Работаем с Юлией не первый раз, все отлично!
HTML-верстка
19 отзывов
$5/час
от $5от 1 дня
нет рейтинга