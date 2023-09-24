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Здравствуйте.
Необходимо создать похожую работу:
Сайт для сравнения цен на медицинские анализы.

Здравствуйте, нужна помощь с дизайном. Сделали очень плохо, нужно подправить. Структура готова

3 месяца назад
guest_16902316371995
Украина
5 месяцев в сервисе
Была
2 месяца назад
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