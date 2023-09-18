Создание продающего сайта

Требуется улучшить сайт сделав его более привлекательным.

Аудитория сайта в основном мужчины возраст 35 и старше.

чаще всего первые руководители или владельцы небольшого бизнеса.

в большом бизнесе инженеры и закупщки.

агрегаты для воздушного отопления

назначения склады, производственные помещения, шоурумы ,

реже теплицы, офисы, птицефабрики

самому клиенты выбрать сложно, поэтому мы для всех делаем расчеты. форма самостоятельного выбора не очень актуальная на мой взгляд.

Доставка бесплатная по всей стране. в основном покупают из других городов



от исполнителя хочу дизайн в соответствии с потребностями по типу клиента.

рекомендации, что должно быть, а что убрать или к кому обратится за размещением каких то нужных фишек.

приложение должно хорошо читаться как в мобильной версии на разных телефонах так и на мониторе пк.

https://volcano.primovent.kz/

в случае успешной реализации у нас есть еще 3 сайта для апгрейда.