Создание продающего сайта

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Требуется улучшить сайт сделав его более привлекательным.

Аудитория сайта в основном мужчины возраст 35 и старше.
чаще всего первые руководители или владельцы небольшого бизнеса.
в большом бизнесе инженеры и закупщки.

агрегаты для воздушного отопления

назначения склады, производственные помещения, шоурумы ,
реже теплицы, офисы, птицефабрики
самому клиенты выбрать сложно, поэтому мы для всех делаем расчеты. форма самостоятельного выбора не очень актуальная на мой взгляд.

Доставка бесплатная по всей стране. в основном покупают из других городов


от исполнителя хочу дизайн в соответствии с потребностями по типу клиента.
рекомендации, что должно быть, а что убрать или к кому обратится за размещением каких то нужных фишек.

приложение должно хорошо читаться как в мобильной версии на разных телефонах так и на мониторе пк.

https://volcano.primovent.kz/

в случае успешной реализации у нас есть еще 3 сайта для апгрейда.

3 месяца назад
guest_1695190492716
Казахстан
3 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
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