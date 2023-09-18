Создание продающего сайта

Всем хорошего дня. Нам необходим веб дизайнер или веб разраюотчик по созданию хорошего, современного дизайна. От вас требудется владеть инструментиами по созданию вебсайта, фигма или wordpress, также требуется опыт работы. Если вы готовы приступить, пожалуйста, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется улучшить сайт сделав его более привлекательным.
Аудитория сайта в основном мужчины возраст 35 и старше.
чаще всего первые руководители или владельцы небольшого бизнеса.
в большом бизнесе инженеры и закупщки.
агрегаты для воздушного отопления
назначения склады, производственные помещения, шоурумы ,
реже теплицы, офисы, птицефабрики
самому клиенты выбрать сложно, поэтому мы для всех делаем расчеты. форма самостоятельного выбора не очень актуальная на мой взгляд.
Доставка бесплатная по всей стране. в основном покупают из других городов
от исполнителя хочу дизайн в соответствии с потребностями по типу клиента.
рекомендации, что должно быть, а что убрать или к кому обратится за размещением каких то нужных фишек.
приложение должно хорошо читаться как в мобильной версии на разных телефонах так и на мониторе пк.
в случае успешной реализации у нас есть еще 3 сайта для апгрейда.
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