Разработать дизайн для интернет-магазина

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Необходимо разработать дизайн для интернет-магазина с последующей адаптивной html версткой, аналогично этому https://aikos.kz/

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3 месяца назад
guest_15568638313157
Казахстан
5 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
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