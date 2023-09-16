Hogwarts

$10
Дизайн сайтовЗавершеннет заявок5 просмотров
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Сделать дизайн сайта со структурой, и написать тексты.

3 месяца назад
Heret11k
22 годаУкраина
год в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
meyrindisign
27 летАргентина
3 месяца в сервисе
Была
3 часа назад
3 месяца назад
$20
1 день
USDT
Создала замечательный сайт, рекомендую Машу. Очень быстро и на высочайшем качестве. добавила великолепный текст и подходящие изображения, все сделано в лучшем виде. Ставлю 10 из 10. Отличная работа. Благодарю
Большое спасибо! Было большим удовольствием работать над проектом :)
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