Дизайн для сайта

Нужно сделать дизайн сайта для криптообменника в Фирме. Сайт будет состоять из 4-х страниц. Главная - о нас - контакты - Блог.

Стиль сайта должен быть выполнен в стиле сайта apple.com (белая тематика). Те же цвета, кнопки, окна, скругления и т.д.

По наполнению берем за пример - https://changenow.io/, только блоков у нас будет меньше, и страниц соответственно.



Пишите ваши предложения по цене и срокам!