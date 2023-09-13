Работа с Opencart

Сделайте сайт-визитку для компании дистрибьютора строительных материалов. Разместить информацию о компании, немного истории и чем занимаемся+презентация собственной линейки товаров.
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Нужно исправить недостатки в дизайне Opencart, поправить иконки тексты и.тд
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