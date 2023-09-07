Улучшить дизайн сайта, создать страницу "Про нас"

С нуля создать сайт агрегатор аналог AirB&B на ноу-код / лоу-код инструментах
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте есть сайт https://monfristyle.com/
И нужно помочь реализовать следующего рода задачи:
Добавить страницу о нас,
На каждой странице есть описание, главная, категории - которое било использовано для сео но не вписывается в дизайн сайта, нужно стилизировать и продумать куда можно било поместить етот раздел.
Добавить в стиле дизайна сайта тултип на страницу товара по которому будет появляться окно с размерной сеткой товара.
Создать дизайн еще одного поста блога.
Возможно редизайн главной страницы
если есть предложения по оптимизации или идеи как улучшить дизайн с удовольствием прислушаемся или имплеминтируем
(Контент - текста и фотографии ми предоставляем)
Дополнено:
Так же есть необходимость в дизайне личного кабинета (сайт написан на wp+woocommerce)
У нас добавляется много контента на сайт, на постоянной основе помогать в дизайне и подготвке слайдов на главную
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