Улучшить дизайн сайта, создать страницу "Про нас"

$200
Дизайн сайтовЗакрыт4 заявки19 просмотров
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Здравствуйте есть сайт https://monfristyle.com/

И нужно помочь реализовать следующего рода задачи:

Добавить страницу о нас,

На каждой странице есть описание, главная, категории - которое било использовано для сео но не вписывается в дизайн сайта, нужно стилизировать и продумать куда можно било поместить етот раздел.

Добавить в стиле дизайна сайта тултип на страницу товара по которому будет появляться окно с размерной сеткой товара.

Создать дизайн еще одного поста блога.

Возможно редизайн главной страницы

  • если есть предложения по оптимизации или идеи как улучшить дизайн с удовольствием прислушаемся или имплеминтируем

(Контент - текста и фотографии ми предоставляем)

Дополнено:

Так же есть необходимость в дизайне личного кабинета (сайт написан на wp+woocommerce)

У нас добавляется много контента на сайт, на постоянной основе помогать в дизайне и подготвке слайдов на главную

Дизайн сайта
3 месяца назад
web_development
Сергей 
35 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
3 месяца назад