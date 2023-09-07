Улучшить дизайн сайта, создать страницу "Про нас"

Здравствуйте есть сайт https://monfristyle.com/

И нужно помочь реализовать следующего рода задачи:

Добавить страницу о нас,

На каждой странице есть описание, главная, категории - которое било использовано для сео но не вписывается в дизайн сайта, нужно стилизировать и продумать куда можно било поместить етот раздел.

Добавить в стиле дизайна сайта тултип на страницу товара по которому будет появляться окно с размерной сеткой товара.

Создать дизайн еще одного поста блога.

Возможно редизайн главной страницы

если есть предложения по оптимизации или идеи как улучшить дизайн с удовольствием прислушаемся или имплеминтируем

(Контент - текста и фотографии ми предоставляем)

Дополнено:

Так же есть необходимость в дизайне личного кабинета (сайт написан на wp+woocommerce)

У нас добавляется много контента на сайт, на постоянной основе помогать в дизайне и подготвке слайдов на главную