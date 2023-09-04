Дизайн одностраничника

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Выполнить дизайн для одностраничника по макету, внутрення стр сайта

Стилистика, цветовые решения есть, ТЗ есть, макет есть.

Оставляйте примеры ваших робот в комментариях

4 месяца назад
Andre1
33 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
месяц назад