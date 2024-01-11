Веб-дизайн в Figma, photoshop, верстка на tilda.
Привет! Меня зовут Оля, и я - веб-дизайнер. Если ты ищешь дизайнера для разработки сочного сайта, я могу помочь тебе создать уникальный и привлекательный дизайн сайта, который поможет тебе выделиться среди конкурентов.
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Telegram: https://t.me/olya_novo
Instagram: https://instagram.com/novoolga
Я против войны в Украине!
Портфолио
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Фирменный стиль
нет отзывов
$1/час
от $10от 2 дней
#158
Дизайн продукции
нет отзывов
$5/час
от $10от 1 дня
#458
Баннеры
нет отзывов
$5/час
от $20от 1 дня
#1013
Логотипы и Знаки
нет отзывов
$5/час
от $20от 2 дней
#1115
Наполнение сайтов
нет отзывов
$5/час
от $20от 2 дней
#1168
Дизайн сайтов
нет отзывов
$5/час
от $50от 3 дней
#1822