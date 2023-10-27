Работаю качественно и с душой
Здраствуйте. Я фрилансер с опытом работы около 3 лет. Активно занимаюсь дизайном сайтов. Создавала дизайны для иностранных компаний. Так же занимаюсь ведением и продвижением социальных сетей. Владею всеми необходимыми навыки для работы с контентом. В том числе:
-Работаю с Figma, Canva
-Хорошо владею Adobe photoshop
-Запускаю таргетированую рекламу
-Имею навыки копирайтера
-Имею хороший вкус, что важно как для дизайна, так и для Instagram
-Создаю качественные креативы
-Всегда учитываю пожелание клиента и соблюдаю дедлайны
Я против войны в Украине!
Портфолио
- BlueLandнет просмотров
- Дизайн для сайта фотографа1 просмотр
- Дизайн сайта-портфолионет просмотров
- Cake Express1 просмотр
Социальные сети (SMM и SMO)
нет отзывов
$3/час
от $5от 1 дня
#197
Дизайн сайтов
нет отзывов
$3/час
от $5от 1 дня
#1191
Копирайтинг
нет отзывов
$3/час
от $5от 1 дня
#3200