Работаю качественно и с душой

Здраствуйте. Я фрилансер с опытом работы около 3 лет. Активно занимаюсь дизайном сайтов. Создавала дизайны для иностранных компаний. Так же занимаюсь ведением и продвижением социальных сетей. Владею всеми необходимыми навыки для работы с контентом. В том числе:

-Работаю с Figma, Canva

-Хорошо владею Adobe photoshop

-Запускаю таргетированую рекламу

-Имею навыки копирайтера

-Имею хороший вкус, что важно как для дизайна, так и для Instagram

-Создаю качественные креативы

-Всегда учитываю пожелание клиента и соблюдаю дедлайны